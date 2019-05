El PP mantiene la mayoría absoluta en la Diputación de Palencia Ángeles Armisén valora los datos de su partido en la provincia. / Marta Moras El PSOE sumaría nueve escaños, tres más que en 2015, a falta de datos oficiales EL NORTE Palencia Lunes, 27 mayo 2019, 13:19

La elección de los representantes en la Diputación Provincial es de segundo grado, es decir que no les eligen directamente los ciudadanos, sino que pasan por la criba del número de concejales que obtenga cada partido en los siete partidos judiciales en los que está estructurada la provincia de Palencia. Al cierre de esta edición, el Ministerio del Interior no había divulgado los datos correspondiente a la distribución de los 25 escaños de la corporación y los partidos políticos se afanaban ayer en hacer sus propias cuentas.

Según esos cálculos, el PP seguirá gobernando la institución provincial con mayoría absoluta, aunque, las estimaciones de unos y otros, indican que el Partido Popular pasará de tener 16 escaños a contar con 14, mientras que los socialistas ganarían peso en la provincia y podrían pasar de los seis representantes provinciales que obtuvieron el 24 de mayo de 2015 a contar con con hasta nueve en esta nueva etapa.

La variación que puedan sufrir esos datos provisionales no afectará a la mayoría absoluta que obtendrá el PP, que no encuentra rival en el PSOE a nivel provincial, mientras que Ciudadanos podría pasar de contar con un diputado a tener dos, una posibilidad que sería un alivio para el partido naranja, ya que el nuevo reglamento interno de la Diputación penaliza a los partidos con un único representante. La nueva normativa convierte en 'no adscritos' a los partidos que obtienen un único escaño y esa nueva condición va ligada a la pérdida de despacho y secretario.

Con la cautela propia de unos resultados provisionales, Ángeles Armisén valoró los resultados en la provincia sin olvidarse de nadie, desde candidatos hasta votantes, sin dejarse en el tintero los municipios en los que su agrupación logró la mayoría. «Damos la enhorabuena a candidatos de Villamuriel, Villalobón, Aguilar de Campo, Villada o Saldaña», recalcó Armisén, antes de repetir la palabra gracias. «A partir de ahora se abre un nuevo tiempo, también en la capital, en la que las fuerzas de centro derecha en estos momentos tienen una mayoría suficiente. Trabajaremos para ello. Trabajaremos para que se cumpla la voluntad de los palentinos para dar el mejor gobierno y alcalde a Palencia», concluyó la presidenta en una disertación que realizó sonriente, sabedora de que la mayoría de los pueblos de la provincia renovaron su compromiso con el PP.

142 municipios serán gobernados durante los próximos cuatro años por alcaldes populares con mayoría absoluta gracias a los 39.602 votos que recabó el PP en toda la provincia en las elecciones locales. Mientras, el PSOE consiguió hacerse con la alcaldía de 26 municipios con mayoría absoluta con los 32.541 votos que los palentinos metieron ayer en las urnas con papeletas socialistas. Por otro lado, Ciudadanos logró, siete alcaldías.

Así las cosas, Antonio Casas, secretario de organización del PSOE, realizó una valoración positiva. «No ha sido un domingo cualquiera. Lo hemos rematado con muchas buenas noticias, como ganar en la capital, en Palencia, y en muchos municipios», explicó Casas, que se mostró especialmente satisfecho por los resultado de las elecciones autonómicas. «Se acerca un cambio en Castilla y León y desde la provincia de Palencia hemos contribuido a que así sea. Hemos subido un procurador, somos la primera fuerza en la provincia y eso es una satisfacción enorme para nosotros. Tendremos que esperar a los próximos días para ver cómo se gestiona todo esto», concluyó.