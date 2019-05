La Junta Electoral cierra la puerta de los debates en Castilla y León a José Sarrión, de IU Luis Tudanca y José Sarrión, en un pleno de las Cortes / G. Villamil Los cara a cara a los que obliga, por primera vez en esta campaña, la Ley del Estatuto del Alto Cargo se celebrarán los días 14 y 21 con Alfonso Fernández Mañueco, Luis Tudanca, Pablo Fernández y Francisco Igea SUSANA ESCRIBANO Viernes, 3 mayo 2019, 11:25

José Sarrión no estará entre los candidatos a la Junta que participarán en los debates electorales programados para los días 14 y 21. El plantel de aspirantes a presidir la Junta que podrá confrontar ideas y programas esos días está cerrado: Alfonso Fernández Mañueco, por el PP; Luis Tudanca, por el PSOE; Pablo Fernández, por Podemos; y Francisco Igea, por Ciudadanos. Lo ha confirmado la Junta Electoral de Castilla y León.

Los responsables de este órgano que vela por el desarrollo ajustado a la ley del proceso electoral han limitado la participación en los debates autonómicos a aquellos partidos políticos que cuenten actualmente con grupo parlamentario propio, es decir, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. IU tiene a José Sarrión con escaño en el hemiciclo autonómico, pero carece de grupo parlamentario, al estar en el mixto junto con el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, también candidato a presidir la Junta el 26-M por la formación leonesista.

Cara a cara y en horario de máxima audiencia Los miembros de la Comisión han acordado que lo debates se celebren en el mismo emplazamiento de la capital vallisoletana (en principio el Centro Cultural Miguel Delibes) y que serán moderados por las periodistas de Castilla y León Televisión, Nati Melendre y Alejandra Abad. Asimismo, se han establecido seis bloques temáticos que se repartirán entre ambos debates y que tienen que ver con 'Economía, Empleo y Fiscalidad', 'Servicios Públicos', 'Despoblación y Medio Rural, 'Infraestructuras', 'Regeneración democrática' y 'Pactos electorales'. El horario del primer debate será a las 19:00 horas del martes 14 de mayo, mientras que el segundo se grabará a las 18:00 horas del 21 de mayo y se emitirá en RTVCyL en prime time`, informa Ical

De esta manera se pronunció ayer la Junta Electoral tras la consulta planteada por la comisión encargada de regular los debates electorales de abrir la participación a los partidos con representación en las Cortes de Castilla y León pero sin grupo propio.

José Sarrión ha anunciado la intención de IU de recurrir esa decisión, por entender que «es arbitraria» y no responde a ninguna ley. Argumenta que la legislación obliga a participar en los debates a los candidatos con grupo parlamentario propio en las Cortes, pero no impide que los que no lo tienen y sí están en el hemiciclo participen en ellos.

«Atenta contra el sentido común y toda lógica que se silencie a la fuerza política que más ha trabajado esta legislatura», ha remarcado José Sarrión, tras recordar que como procurador ha participado en nueve comisiones parlamentarias, dos de investigación, cuatro grupos de trabajo en la Junta y la comión de violencia de género, de la que IU fue impulsora.

La celebración de debates electorales en la campaña autonómica será una novedad en estas elecciones. En anteriores citas, el PP no se ha prestado, con motivaciones diversas para justificar esa negativa. Generalmente, ha sido el argumento de los insultos y la falta de respeto de los líderes de la oposición el motivo enarbolado por Juan Vicente Herrera (aspirante del PP en 2003, 2007, 2011 y 2015) para no participar en debates.

Los cara a cara son obligatorios en esta ocasión. La Ley del Estatuto del Alto Cargo de Castilla y León, aprobada esta legislatura, incluye es obligación de celebrar dos debates en campaña electoral. Fue presentada en las Cortes por el Gobierno autonómico que preside Juan Vicente Herrera y salió adelante con el voto de Cs. Limita a dos mandatos el tiempo como presidente de la Junta y como consejero. Pero en este último caso, con letra pequeña. Solamente aplicable en la misma cartera, con lo que la misma persona podría enlazar nuevos periodos de hasta ocho años cambiando de despacho a otra consejería.

Luis Tudanca se pronunció ayer sobre lo que esperaba de los debates. Aseguró que son «otro síntoma de que las cosas están cambiado después de muchos años del PP resistiéndose a debatir y escondiéndose». El dirigente socialista deseó que esas dos citas sirvan para que «los ciudadanos puedan valorar, con transparencia, lo que queremos ofrecerles, contrastando ideas y programas electorales con un ánimo constructivo».