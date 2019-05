José Luis Emperador: «Esta concentración de elecciones satura a electores y a elegibles» José Luis Emperador. / Antonio Quintero Candidato número 7 en la lista de PP a la Junta de Castilla y León por Palencia ÁLVARO MUÑOZ Viernes, 24 mayo 2019, 07:49

Palentino, padre de familia numerosa y ahora político. Atribución adquirida esta última al cerrar la lista del Partido Popular a la Junta de Castilla y León por Palencia. Es la primera vez que José Luis Emperador va en una lista, por lo que la ilusión impera en el seno de este bancario, que se multiplica estos días para llegar a todos sus ocupaciones. Por el día, su trabajo le come el día y, por la tarde, su familia. «Es primordial la profesión y la familia. Hay quehaceres diarios que no admiten prórroga. A partir de ahí, las aficiones quedan pospuestas y colaboro con el partido en la media de lo posible», apunta Emperador, que se muestra orgulloso de ir en una lista del Partido Popular con grandes nombres. «Comparto lista con grandes figuras políticas de la provincia como Carlos Fernández Carriedo, grandes alcaldesas y personas con una trayectoria profesional que les avala», puntualiza este palentino, que lleva en el PP alrededor de treinta años. En todo este tiempo, Emperador no ha bajado los brazos y ese trabajo se ha visto recompensado en estas elecciones. «Es una muestra de confianza. No se trata de salir o no salir, aunque a lo mejor los palentinos valoran de forma extraordinaria nuestra labor en la Junta y hasta los votantes del PSOE nos dan su apoyo. Hasta que las matemáticas no marquen otra cosa, todo es posible», relata ilusionado Emperador.

En su primera campaña como candidato, Emperador reconoce que estas dobles elecciones han podido cansar a los ciudadanos y a los políticos. «Hemos tenido una época trepidante. Esta concentración satura a electores y elegibles. Es un escenario que nos preocupa porque nos jugamos mucho, tal vez no como partido, pero sí como palentinos», destaca el último de la lista a las Cortes por el PP, que confía en que su partido mantenga la mayoría absoluto en la región este domingo. «Las cosas son muy relativas y se han relativizado más aún después de las generales. Se han dividido determinados votos de centro-izquierda, centro-derecha y derecha. Después de esos resultados, habrá muchos ciudadanos que se replanteen la intención de su voto. Por ejemplo, el candidato del PSOE a las Cortes es un 'sanchista' declarado y aplicar en la región las políticas de Pedro Sánchez puede ser dramático para los que tenemos hijos en edad escolar», concluye Emperador, que destaca de su partido propuestas que le afectarían de primera mano al ser familia numerosa y su mujer autónoma.