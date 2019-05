Javier Iglesias confía en que Salamanca sea un «dique de contención» ante las ideas de Sánchez Javier Iglesias (centro),en la presentación de la campaña. / WORD «Los ciudadanos se han dado cuenta de que no es lo mismo cuatro votos juntos que dos más dos», explica en relación a la dispersión del voto REDACCIÓN / WORD Sábado, 11 mayo 2019, 12:01

El presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, mostró ayer su deseo de alcanzar unos «buenos resultados», tanto en su provincia como en el conjunto de Castilla y León, que sirvan de «dique de contención» a las políticas de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

En una entrevista concedida a Europa Press, ha reconocido que se sintió «profundamente decepcionado» con los datos que arrojaron las urnas el pasado 28 de abril, a pesar de que el PP cosechó en Salamanca dos diputados y tres senadores. No obstante, según sus palabras, la pérdida de votos «en absoluto» ha tocado el ánimo de los populares, pues ahora se presenta «una gran oportunidad para revalidar en Salamanca y Castilla y León el compromiso y la confianza de los ciudadanos».

Además, añade que «los ciudadanos se han dado cuenta de que no es lo mismo cuatro votos juntos, que dos más dos, porque en política dos más dos no suman cuatro, suman tres; una cosa es sumar votos y otra cosa en sumar escaños o concejales». «Ahora que hemos aprendido, entre todos, cómo funciona la Ley D'Hondt, cómo funcionan las cosas, estamos convencidos de que las personas no van a experimentar con su voto», apostilla.

Iglesias también destacó ayer que su formación arranca la campaña con listas para las elecciones municipales en todos los ayuntamientos salmantinos frente a «otros juegan a suprimir ayuntamientos» y «quieren cargarse la histórica tradición municipalista». El PP «encara con ganas y con ilusión» la cita electoral del 26 de mayo por ser «un partido especialista en las personas, en los municipios, en los territorios». Para Iglesias, el PP cuenta entre sus «fortalezas» con «la cercanía», donde «no tiene rival», y se presenta como «la opción moderada, tranquila y que funciona».

Respecto a ser candidato a concejal por el Ayuntamiento de Salamanca, ha señalado que está «encantado» y que es «un honor» ir «acompañando a Carlos García Carbayo» para la Alcaldía de la capital de provincia.