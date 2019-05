Incursión roja en el territorio azul de Mañueco Tudanca charla con José Luis Mateos. Al fondo, la carpa del PP en Salamanca. / A. G. E. El PSOE se desata en Salamanca, donde atisba por primera vez desde hace mucho tiempo la opción de doblegar al PP ANTONIO G. ENCINAS Valladolid Domingo, 19 mayo 2019, 21:40

Dentro del mundo complejo que es el término geopolítico Castilla y León, ayer le tocaba turno al 'y León'. Desayuno en Ponferrada, acto en Zamora, comida con mítin en Toro y evento central en Salamanca. Una incursión roja en el territorio azul de Mañueco. Tan azul que fue la única provincia de la región, junto a Ávila, que resistió el avance del rojo en las generales. Aunque, he aquí el porqué del entusiasmo socialista, en la capital ganó el PSOE. En la misma Salamanca en la que ayer el Ayuntamiento ordenó a la empresa de seguridad que mucho cuidado con el aforo del auditorio de San Blas, que ni uno solo de pie en los pasillos. Así que el PP le sirvió en bandeja al PSOE un Vox. Qué paradojas tiene la nueva política. Todo lleno dentro, con la gente lanzándose globos rojos de fila a fila, como niños de cumpleaños, mientras muchos se quedaban en la puerta, abierta de par en par, para escuchar los discursos.

En la misma Salamanca en la que se agolparon, en cincuenta metros, las carpas de PP, PSOE y Ciudadanos. De hecho, los socialistas habían convocado a su líder en la Plaza del Liceo a las 19 horas, y acudieron con tiempo para coger un buen sitio. A menos cuarto apareció la furgoneta azul, con un desembarco fulgurante de 'rollers', globos y mercadotecnia. A las 19:05 irrumpió en el mismo escenario Ciudadanos, que también montó el tenderete en un ¡zas y aparezco a tu lado! Y venga a repartir globos. Y una niña en brazos del abuelo, sincera como son los niños en brazos de sus abuelos, que de cambiar el naranja por el azul nanay. Que los dos. Y al lado, otro niño que escucha que le dicen «ese naranja no sé yo», pero se hace el longuis y agarra el rojo para juntalo al naranja.

Glubs con los globos y su lenguaje político.

Es Salamanca un territorio al que los socialistas le tienen ganas. Muchas. Infligir una derrota al PP en el terruño de su líder es una aspiración que ven cerca. «Esta ciudad votó socialista el 28A y tenemos que hacer que esta provincia se convierta en una enorme mancha roja», arengó Tudanca. 26.017 votos contra 25.195, concretamente. Aunque Ciudadanos y Vox antecedieron a Podemos, lo que equivale a decir que, como en todas partes, en Salamanca habrá mucho que negociar a partir del 27 de mayo.

Las puyas de Tudanca a Mañueco, habituales estos días, resonaron con más sorna en el auditorio de San Blas. Sobre todo la de «dice Mañueco que es la renovación del PP». Así que Tudanca y José Luis Mateos, el candidato a la Alcaldía, se vinieron arriba cuando comprobaron que tenían aliados convencidos entre el público. Y Mateos atizó a Mañueco en uno de los ejes socialistas de campaña, la sanidad, con ese hospital «que en 2006 prometieron que en 2012 estaría acabado y que aún está en obras».

«Mañueco le pide una investigación a la Consejería de Sanidad por el caso de las oposiciones de enfermería. ¿Pero no se ha enterado de que son los suyos?», insiste Tudanca. Y más aplausos. Y su compañero Mateos le vio tan volcado con la sanidad pública que no dudó. En cuanto sea alcalde y Tudanca presidente, llamará a la puerta para ver qué hay de lo de los suyos. «Luis, te voy a exigir que los barrios de Prosperidad y Zurguén. tengan centro de salud; y Puente de Ladrillo, una residencia de mayores».

Apoyo de Luis Planas

La sanidad le está dando argumentos a Tudanca allá dónde va. En Cuéllar esperan el centro de especialidades, aún solar. En Villalpando, dijo por la mañana Ana Sánchez, «el PP lleva décadas prometiéndolo».

Ayer, sin embargo, se unió al argumentario la Agricultura. El ministro Luis Planas acudió a la llamada en Zamora y Toro, donde 120 socialistas se reunieron para comer y escuchar al alcalde toresano, al líder regional y al propio ministro. «Ayer me decían que un dirigente del PP había dicho en Salamanca –huy, otra vez el territorio Mañueco– que cuando gobiernan ellos hay defensa de la PAC y si no, no hay. Desde el primer día hemos defendido que desde 2021 a 2027 España reciba los mismos fondos que en el periodo anterior», sentenció Planas. «¿Y cómo piensan defender la PAC sin un solo eurodiputado de Castilla y León?», inquirió Tudanca. «Nosotros tenemos dos, una de ellas es Iratxe García, que ha conseguido que en el próximo presupuesto europeo se dediquen fondos para luchar contra la despoblación».

En el Auditorio de San Blas, en Salamanca, ya sin globitos, estallados por el exceso de algarabía previa, ondearon las banderas, el público se puso en pie y Luis Tudanca y José Luis Mateos quisieron creer que sí, que esta vez Salamanca está a punto de ser tierra conquistada. Habían partido seis horas antes de Zamora, desde el Mirador del Troncoso, entre un mural dedicado a Claudio Rodríguez y una tapia adornada de poemas que ensalzan el Duero, la piedra, la historia. Y allí, tras el escenario, en una plaza repleta de flores rojas (no eran rosas, nadie es perfecto), en un asiento circular de cemento pulido, se leían unos versos de Jesús Hilario Tundidor:«Rumor de tiempo y mar, de trigo amigo, el Duero al fondo del amor te acosa y te corteja. Silenciosa rosa, callada rosa, en el azul testigo...