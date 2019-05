«La igualdad tiene que ser un eje fundamental en todas y cada una de las concejalías» Ana Suárez, Patricia Reyes y María Montero, en la Casa de las Conchas. / LAYA La diputada nacional de Ciudadanos Patricia Reyes, participó en un acto sobre la mujer, junto a la candidata a la Alcaldía de Salamanca ROSA M. GARCÍA / WORD SALAMANCA Viernes, 17 mayo 2019, 11:48

«Hemos demostrado que la igualdad y la lucha contra la violencia machista es una prioridad de Ciudadanos, pero aún quedan muchas cosas por hacer». Así lo afirmó Patricia Reyes, diputada electa de Ciudadanos, que ayer participó en un acto sobre la 'Mujer y el reto de la igualdad', celebrado en al calle Compañía.

Acompañada por la candidata a la Alcaldía de Salamanca, Ana Suárez, y la candidata a las Cortes María Montero, entre otros miembros del partido, Reyes hizo un repaso a algunas de las medidas que su formación ha puesto en marcha desde el Congreso «destinadas a conseguir esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres». Entre ellas, el incremento del permiso de paternidad, que «·tras un pacto con el PP se logró aumentar a tres semanas y nuestra idea es conseguir igualarlos y luego aumentar ambos».

Además, explicó, han conseguido «ayudas para que las familias puedan llevar a sus hijos a las guarderías, ya que hay muy pocas plazas públicas y las privadas carísimas» También, añadió, «hemos aprobado la primera ley de autónomos, con medidas muy importantes para las mujeres emprendedoras». Aludió a que el pacto de Estado contra la violencia machista debe ponerse en marcha cuanto antes.

Para Reyes, «aún quedan muchas cosas por hacer y esperemos que ahora con el doble de diputados en el Congreso y gobernando en más comunidades autónomas, vamos a poner en marcha medidas como escuelas infantiles universales y gratuitas, más ayudas para conciliación, igualar el permiso de paternidad , etc.».

La primera ley, explicó, que va a presentar su partido va a ser la Ley de Familia, «donde incluimos a todos los modelos de familia, como las monoparentales, que están muy olvidadas o las familias LGTB , donde hemos desbloqueado las adopciones, así como aprobar una ley gestación subrogada»

Por su parte, la candidata a la Alcaldía de Salamanca, Ana Suárez, afirmó que en el Ayuntamiento desde el grupo de Ciudadanos se ha estado trabajando «integrado la igualdad en todas nuestras propuestas», y si acceden al equipo de Gobierno, quieren «poner en marcha algo fundamental: la igualdad tiene que ir mucho más allá de una Concejalía en concreto, tiene que ser un eje fundamental en todas y cada una de las concejalías de Salamanca. Flaco favor le estamos haciendo a la causa sila limitamos a un punto muy concreto y no lo tenemos en cuenta en todas las áreas»

Se refirió a lo que su partido considera algo fundamental, el área de formación y orientación laboral, para que la mujer pueda acceder a un puesto de trabajo en mismas condiciones y porque las políticas de igualdad no han funcionado». Por eso, pretenden llevar a cabo una formación y orientación laboral «reales». Así, señaló que en «muchas situaciones en las que hay una situación de maltrato, la mujer no puede desvincularse de esa unidad familiar porque no tiene trabajo, no tiene forma de mantener a la familia, no tiene independencia económica, y eso le impide dar el paso y poder salir de situaciones muy tóxicas para ella».