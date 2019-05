«Mi idea es distribuir todas las competencias con los 9 concejales» Marcos Iglesias tendrá que pensar en su organigrama. / S.G. Marcos Iglesias consigue la mayoría absoluta en Ciudad Rodrigo y acaba con la posibilidad de un tripartito como en la actual legislatura SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Martes, 28 mayo 2019, 11:34

Unas horas después de haber sido elegido como alcalde de Ciudad Rodrigo, el popular Marcos Iglesias explica que las sensaciones son «muy buenas» y numerosas las llamadas y felicitaciones: «estoy recibiendo mucho cariño y afecto».

La nueva Corporación tomará posesión el 15 de junio y hasta ese momento «voy a ir reflexionando el organigrama de gobierno, aunque después del día 15 hay un mes para el pleno constitutivo por lo que hay tiempo para pensar el posible esquema y las medidas más urgentes». Entre ese trabajo inmediato que deberán desempeñar está el de organizar la programación estival, «ya tienen encaminado una parte pero hay que organizar el Martes Chico o el Martes Mayor, que están a la vuelta de la esquina».

Sobre los cargos que desempeñarán sus concejales dice que «no descubro nada si digo que Víctor Gómez se va a ocupar de la delegación de Deportes o que Beatriz Jorge puede hacer un trabajo buenísimo en Turismo y Ramón Sastre aportando al carnaval. Hay perfiles muy marcados pero hay que ver, somos nueve y ese número da para distribuir el trabajo, la intención es distribuir todas las competencias».

A la pregunta de si tiene muchos cambios en mente, Iglesias responde que «a diferencia del actual equipo de Gobierno no vamos a entrar como un elefante en una cacharrería, los cambios van a ser pausados y meditados, no de un día para otro». Ahonda más en esta cuestión: «No vamos a cambiar ni fechas de Martes Chico ni cosas que estén bastante asentadas. Esa no es la principal preocupación».

El problema de la despoblación y, sobre todo, la necesidad de suelo industrial son cuestiones que no han dejado de aparecer en esta campaña electoral y «conscientes de la sangría poblacional» propone ejecutar políticas «con decisión y reflexión» y apunta como un necesario elemento la fijación de suelo industrial. «El desarrollo del sector 23 ya está encaminado y vamos a pedirle a la Junta suelo industrial, el desarrollo del polígono Las Viñas II en unos terrenos que ya son suyos, gobierne quien gobierne». Entre sus propuestas también están la de poner en marcha incentivos y medidas para el emprendimiento «con un marco fiscal más favorable y, en este sentido, la tasa para abrir un negocio tiene que rebajarse, con informes técnicos».

Sobre posibles 'patatas calientes' insiste en todo lo relacionado con la necesidad de suelo industrial pero, en cambio, opina que el tema del uso sanitario-mortuorio «ya está solucionado, no debería pasar por pleno otra vez». Además, tienen encima de la mesa la resolución de recursos en el proceso selectivo de la Policía Local.

Sobre su mayoría absoluta, confiesa que fue «una sorpresa, sabíamos que la tendencia iba a ser alcista pero, incluso, hubo momentos que llegamos a tener 10 concejales. Lo que veíamos era un clima favorable, pero la gran sorpresa fue la mayoría absoluta que con el marco político general actual es muy difícil conseguirla».

Una vez que tome posesión del cargo, su deseo es reunirse con los responsables de la Diputación y de la Junta, incluso, conseguir a través de la subdelegada del Gobierno entrevistas con ministros pues recuerda que «hay que seguir reivindicando temas históricos» y puso como ejemplo cuestiones relacionadas con la Cultura que no se han llevado a cabo.