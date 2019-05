Fernández ve «incompatible» pactar con Cs y prometer «un cambio real» en la región La candidata de Podemos a las Cortes de Castilla y León por Salamanca, Sara Blanco,y el candidato a la Presidencia de la Junta, Pablo Fernández. / ICAL El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta cree que el supuesto «pacto secreto» de PSOE y Cs denota que los socialistas «son un partido veleta» entre izquierda y derecha I. L. S. / WORD SALAMANCA Sábado, 18 mayo 2019, 12:02

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Pablo Fernández, considera «incompatible» pactar con Ciudadanos y «pretender propiciar un cambio real y un auténtico progreso en Castilla y León», puesto que «el cambio y el progreso y Ciudadanos son incompatibles», recoge Ical.

Se refirió así Fernández a la posibilidad de que exista un «pacto secreto» entre las formaciones socialista y naranja de cara a gobernar la Junta de Castilla y León, como afirmó el jueves el candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco, señalando Fernández que «en lo único en lo que coincido con el candidato del Partido Popular es que el silencio, tanto de Tudanca como de Igea, ha sido atronador cuando se les ha interpelado directamente en relación a los posibles pactos».

«A mí sí me gustaría que cada partido expusiese con claridad con quién estaría dispuesto a pactar y con quién no», continuó Fernández, para quien «esta debería ser la campaña de la verdad». Por ello, interpeló a Tudanca para que diga «si estaría dispuesto a pactar con Ciudadanos», una formación que Fernández calificó como «partido de derechas» que, en su opinión, «ha sido la alfombra naranja, bastón y mantenedor de las políticas del Partido Popular en Castilla y León».

Por ello, y ante la posibilidad de la existencia de un pacto entre PSOE y Cs, Fernández manifestó que «eso denota lo de siempre, que el PSOE es un partido veleta que durante la campaña y la precampaña da un paso a la izquierda para, después de las elecciones, dar cinco a la derecha», en lo que el candidato de Podemos consideró como «una mala noticia para Castilla y León».

No obstante, el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta continuó «interpelando al PSOE y al resto de partidos en teoría progresistas de esta Comunidad en aras de construir un gobierno de coalición que saque adelante las medidas y las leyes que necesita esta Comunidad para acabar con la precariedad, la desigualdad y la discriminación».

Igualdad y bajada de tasas

También expuso Fernández su intención de «generar empleo de calidad» a través del «vector de cambio» que supone el I+D+i «en colaboración con las universidades públicas como la de Salamanca, que tiene que ser motor de desarrollo», y señaló su compromiso con éstas al afirmar que reducirá «en un 25 por ciento» las tasas universitarias en Castilla y León.

Asimismo, y en el Día Internacional contra la LGTBIfobia, el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León prometió «sacar adelante la Ley de Igualdad y Diversidad Sexual en Castilla y León» para garantizar «la equidad en el trato que el Partido Popular está bloqueando sistemáticamente en las Cortes de Castilla y León».

Tras ello, Fernández explicó que afronta el segundo debate, que prepara mientras hace «muchos kilómetros, con una media de tres provincias al día», con «las ideas muy claras» y con la esperanza de enunciar sus propuestas y conseguir que «el resto de partidos digan la verdad».

En ese sentido, aseguró que lanzará «varias preguntas» con las que espera que «cada partido sea claro» y se consiga producir un debate «más fluido, no tan rígido y monolítico», ante el candidato del Partido Popular, de quien dijo que «no es que esté encorsetado, es que es así y no da para más»; el del PSOE, sobre quien aseguró que «sale a intentar no meter la pata»; y el de Cs, que «está intentando desmarcarse del Partido Popular» en algo que para Fernández es «inaudito, inconcebible e imposible».

Por último, confirmó que su presencia en el debate del próximo martes impide la visita de Pablo Iglesias a Salamanca, puesto que «queríamos estar juntos en los actos de campaña», y que debido a la «apretada agenda» del líder nacional de Podemos, no podrá acudir a Castilla y León más que esa tarde, cuando celebren un acto conjunto en Zamora.

No obstante, Fernández mostró su esperanza en que Iglesias «vendrá más adelante, cuando estemos en el gobierno autonómico, para intercambiar experiencias de gobiernos de coalición a nivel del Congreso de los Diputados y de Castilla y León».