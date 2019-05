Cs esperará las directrices a seguir antes de llegar a pactos Manuel Hernández, junto al equipo de Ciudadanos con el que se ha presentado a las elecciones municipales en Doñinos de Salamanca. / WORD Manuel Hernández consigue la mayoría absoluta en Doñinos pero su partido no logra los objetivos fijados en Diputación M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD DOÑINOS DE SALAMANCA Martes, 28 mayo 2019, 11:34

Con un sabor agridulce, así se podría decir que ha sido el resultado de las elecciones municipales para Manuel Hernández, alcalde de Doñinos de Salamanca y portavoz de Ciudadanos en la Diputación, así como coordinador provincial de la agrupación naranja.

Dulce porque ha conseguido mayoría absoluta en Doñinos, algo que para él y su equipo ha sido una «sorpresa», ya que aunque tenían previsto ganar, pensaban que obtendrían cinco concejales y han sido seis los alcanzados; y es que, como asegura, «hubo mucha afluencia de gente a votar», algo que consideran que les ha beneficiado, puesto que muchos vecinos ya habían señalado con anterioridad que no les convencía la candidatura del PP pero tampoco la del PSOE.

Hay que señalar que el respaldo obtenido es una forma de avalar el trabajo realizado durante los últimos cuatro años, pero también «un voto de confianza para esta nueva legislatura, para que podamos hacer cosas sin encontrarnos impedimentos; para seguir trabajando sin inconvenientes ni nadie que nos paralice a cada paso que damos».

Por ello, el obtener la mayoría absoluta les permitirá seguir trabajando y realizando proyectos tan importantes y esenciales como el asfaltado de calles, el cambio de las tuberías de fibrocemento o la remodelación de los edificios municipales, que tienen muchos años y hay que mejorar.

«En general el balance ha sido bueno, pero no es lo que nosotros esperábamos»

Pero si ésta es la parte dulce, la amarga llegaría con la «desilusión» de no haber conseguido en la Diputación un mayor número de representantes y de continuar con dos como hasta ahora. «Al menos esperábamos haber conseguido tres diputados y haber podido quitar la mayoría absoluta al PP» en La Salina, algo que no han podido lograr a pesar de haber conseguido 14 mayorías absolutas en la provincia de Salamanca frente a las 3 de 2015, pero «en el Ayuntamiento de Salamanca no hemos subido en el número de votos y hay pueblos del alfoz en los que incluso hemos bajado y eso ha influido mucho», afirma Manuel Hernández, quien apostilla que los casi 24.000 votos (23.944 concretamente) obtenidos en toda la provincia no han sido suficientes para conseguir un diputado más.

Aún así hay, Ciudadanos tiene todavía mucho que decir y es que hay una serie de municipios en los que la agrupación naranja es la llave para conseguir la Alcaldía, como en el caso de Vitigudino, donde tanto PP como PSOE han conseguido cuatro concejales y los dos ediles de Cs son esenciales para conseguir la mayoría absoluta.

En este sentido, el coordinador provincial de Cs asegura que «aún no se ha decidido nada» y es que durante la jornada de ayer lo que estuvieron haciendo es «valorar la situación de cada municipio y las posibilidades que hay para entrar en los ayuntamientos en coalición y en solitario», en este último caso en los pueblos en los que tienen mayoría simple; pero hasta que no tengan «una directriz clara» de Madrid, no podrán hacer nada.

Imagina Manuel Hernández, que «en los próximos días comenzaremos a entablar conversaciones con los diferentes partidos» pero no antes de que desde 'la nacional' les digan cuál es la posición a tomar, que puede ser tanto la de apoyar a la lista más votada como la de hacerlo a un determinado partido. «En cuanto sepamos qué debemos hacer, nos pondremos en contacto con nuestros concejales» y les explicarán la directriz a seguir, por lo que de momento, los implicados nada pueden hacer sino esperar órdenes del partido. De todas formas, «el tiempo será el que dirá lo que tenemos qué hacer: si iniciar las negociaciones o dejarnos querer», aclara Hernández a la hora de preguntarle si será Ciudadanos el que dé siempre el primer paso.

Y a la espera de lo que ocurra en los próximos días con los pactos o no pactos, Manuel Hernández hace un balance bastante positivo del resultado de las elecciones municipales, ya que han conseguido presentar candidatura en 98 municipios, obteniendo 154 concejales, incluidos los de la capital charra, y son clave en más de una docena de municipios, algunos de ellos de más de 500 habitantes.

«Hemos duplicado el número de candidaturas y también el número de concejales conseguido, además de dos procuradores; tan sólo nos hemos quedado colgados en la Diputación; por lo que podemos decir que en general el balance ha sido bueno, aunque no es lo que esperábamos», concluye el coordinador provincial de Ciudadanos.