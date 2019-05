El PP desconfía de la encuesta del CIS y pronostica que obtendrá de 33 a 35 escaños en Castilla y León Francisco Vázquez muestra el programa electoral del PP regional en presencia del director de campaña en Segovia, José Mazarías. / Antonio Tanarro «Con un Pedro Sánchez en España tenemos suficiente; no nos hacen falta fotocopias en la región», afirma Francisco Vázquez, número uno a las Cortes por Segovia CARLOS ÁLVARO Segovia Viernes, 10 mayo 2019, 19:02

El Partido Popular de Castilla y León desconfía de la encuesta del CIS, que tacha de «electoralista», y cree que ganará las elecciones del 26-M en la comunidad autónoma con una horquilla de 33 a 35 escaños en el parlamento castellanoleonés. (En su encuesta, el CIS da la victoria al PSOE en Castilla y León, con 30-31 procuradores, aunque el gobierno necesitaría de pactos). Según el secretario regional del PP y candidato a las Cortes por Segovia, Francisco Vázquez, las encuestas internas que maneja la formación arrojan datos «más halagüeños» y «esperanzadores» para los populares que los que pronostica el CIS de Tezanos.

«La encuesta del CIS -dijo Vázquez- es electoralista porque se hizo durante la campaña de las pasadas elecciones generales. Nunca el CIS había realizado encuestas en periodo electoral y ahí es donde se ve la mano del 'CIS-socialista', que es una institución partidista». Según el candidato segoviano, el resultado sitúa la encuesta en un contexto anterior a estas elecciones autonómicas y municipales, por lo que no recoje el impacto de las generales. «Nosotros manejamos datos mucho más importantes, halagüeños y esperanzadores para el Partido Popular, la consecución de entre 33 y 35 escaños, muy por encima de las expectativas del PSOE, que no llegaría a 30. Ciudadanos desplazaría a Podemos como tercera fuerza política en la región y también entraría en el Parlamento Vox, aunque rozándolo, y no precisamente por el voto de la provincia de Segovia», dijo Vázquez, para quien el único objetivo del CIS es «arrastrar el voto de unas elecciones a otras dando al ganador ese plus de credibilidad del que el PSOE carece». Y sentenció: «Con un Pedro Sánchez en España tenemos suficiente. Aquí no queremos fotocopias y estoy seguro de que Alfonso Fernández Mañueco será el próximo presidente de la Junta».

Programa «de propuestas»

El candidato popular presentó este viernes en Segovia el programa del PP para las elecciones autonómicas. Se trata de un documento que recoge 1.054 medidas «realistas», basadas en la «experiencia» de gobierno, porque, según Vázquez, el PP «es un partido ganador, el partido de la moderación, de la experiencia de gobierno en ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, y el partido que ha sabido ganarse la confianza de los segovianos por su compromiso con ellos».

De esas 1.054 medidas para el conjunto de Castilla y León, Vázquez destacó diez que afectan directamente a Segovia, entre las cuales destacan la consecución del pleno empleo en la provincia; la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones; la reapertura de la línea de ferrocarril Madrid-Riaza-Aranda de Duero-Burgos; la extensión de Internet, TDT y telefonía móvil a todos los rincones de la provincia; la construcción, en la capital, del centro de salud Segovia IV y de un centro para enfermos de alzhéimer, y la agilización de la concesión de ayudas a la Dependencia, «manteniéndola sin listas de espera».

El PP ya recorre todos los pueblos segovianos para llevar esas propuestas hasta el último rincón. Lo hace en dos coches reconocibles y con cuatro equipos de campaña integrados por los candidatos autonómicos, los diputados provinciales y los parlamentarios nacionales que resultaron elegidos el pasado 28 de abril. El coordinador de la campaña autonómica en Segovia, José Mazarías, anunció la presencia en la provincia, durante los próximos días, de dirigentes como Alfonso Fernández Mañueco, Raúl de la Hoz, Ángel Ibáñez, Isabel García Tejerina, Milagros Marcos o Esteban González Pons.