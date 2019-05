«El PP ha demostrado una sumisión absoluta ante los gobiernos de la Junta y de España. Nosotros seremos absolutamente reivindicativos, gobierne quien gobierne» El candidato del PSOE a la Alcadía, José Luis Mateos, en el Colegio Fonseca. / LAYA José Luis Mateos: Candidato del PSOE a la Alcaldía de Salamanca DANIEL BAJO / WORD SALAMANCA Miércoles, 22 mayo 2019, 12:01

El PSOE de Salamanca lleva meses planificando la campaña electoral que culminará este domingo en las elecciones municipales. Ya en enero de 2018 hablaron de la «agenda del cambio», de recoger ideas de la ciudadanía para elaborar un programa electoral y del PSOE como «única alternativa» al Partido Popular. En este año y medio ha triunfado una moción de censura en el Parlamento y el PSOE ha ganado unas elecciones generales. Y quizá lo más relevante para Salamanca, los socialistas ganaron en votos al PP. Fueron menos de 1.000 papeletas, pero para la familia socialista fueron la señal de que la Alcaldía de Salamanca está al alcance de la mano. José Luis Mateos está convencido de ello.

- Ganaron las elecciones generales en Salamanca capital, pero aún así el PP obtuvo más diputados en el Congreso y gobierna en la ciudad desde hace 24 años ¿Es ahora o nunca para el PSOE?

–El momento es ahora. Ni siquiera nos planteamos que no sea nunca. Eso no puede ser una posibilidad. Creemos en la ciudadanía. En los últimos años hemos perdido habitantes, empleo y oportunidades para Salamanca y quienes dicen que van a cambiar esa tendencia y no lo han hecho antes no tienen credibilidad. Creemos que tenemos el mejor equipo. Está capacitado, tiene experiencia y formación y está dispuesto a darlo todo por el futuro de Salamanca. Hay quien sólo acumula años en política de forma cuasi profesional. Otros tienen experiencia, capacidad y formación para ponerlas al servicio de los ciudadanos y para empezar a hablarles de una ciudad de oportunidades, que no pierda población y a la que vamos a poner en el mapa como referente cultural y patrimonial. Quien tanto promete ahora lo que no ha hecho en 25 años no puede tener credibilidad.

- Actualmente cuentan con 7 concejales ¿Con cuántos se darían por conformes?

- Aspiramos a lograr el mayor número de apoyos para que se traduzcan en concejales y así articular una mayoría del cambio en la corporación y formar un gobierno en la ciudad, pero no por el hecho de echar a unos para que entren otros, sino porque por higiene democrática y por oxigenación de las instituciones, después de tantos años es necesario que la única alternativa viable, que es la del PSOE, logre el mayor número de votos y de respaldo para consolidar esa mayoría del cambio.

-La mayoría absoluta está en 14 concejales. Si damos por sentado que seguramente nadie alcanzará esa cifra, habrá que negociar. ¿Qué líneas rojas se han marcado?

- Creemos que este es el momento del pacto con la ciudadanía, que es con quien debemos llegar a un acuerdo para obtener su confianza y su respaldo en las urnas. Y después de que se pronuncie, estaremos obligados a interpretar cuál es la voluntad o el sentido de la voluntad de los ciudadanos expresada por su voto en las urnas. Y en ese momento hablaremos de pactos con otros partidos, pero puedo decir que jamás pactaremos con el PP, porque somos la alternativa necesaria, útil, viable y sensata; ni tampoco con la extrema derecha, que pretende suprimir los derechos que tanto tiempo nos costó conseguir en nuestro país.

- Algunos partidos dicen que ustedes no tienen programa... ¿Cuáles serán las líneas maestras si gobiernan?

- Queremos que el primer problema que preocupa a los ciudadanos, que es la falta de empleo, sea también el primer asunto del que se ocupe el gobierno municipal del cambio. Desde el primer día vamos a reunir a todos los agentes económicos y sociales y a todos los colectivos y personas que tengan algo que decir en materia de empleo para poner en marcha un plan estratégico de empleo dotado con tres millones de euros anuales de recursos propios municipales.

Entre otras líneas de actuación, articularemos líneas de ayudas directas a pymes, micropymes y autónomos para la contratación de personas, con una ayuda de hasta 2.000 euros anuales por la contratación de cada persona, con un empleo estable, de calidad y digno, y favoreceremos la instalación de empresas con suelo industrial a precios asequibles. Para eso será vital la concejalía de Atracción de Inversiones, para que a Salamanca puedan venir empresas y, en la medida de lo posible, industrias, que generen empleo de calidad. Y lo haremos desde el primer día.

También apoyaremos a las pymes para que realicen el tránsito hacia la digitalización y se consolide el tejido empresarial, que se podría ampliar con el retorno de jóvenes que deseen emprender, con ventajas e incentivos para esas personas y oportunidades para que regresen. Tenemos planes para la rehabilitación de barrios con la apertura de comercios y ayudas específicas, la regeneración de viviendas, la cultura y el patrimonio... con nuevas perceptivas para contribuir a la creación de empleo. Y la industria del español. Nuestra idea es duplicar el número de estudiantes en Salamanca con nuevos servicios y oportunidades en colaboración con las universidades. La industria del conocimiento será una de nuestras prioridades para favorecer la inserción de los jóvenes titulados. Aunque algunos digan que no tenemos programa, tenemos mucho que decir y que hacer.

- El denominador común de todo parace el empleo...

- Consideramos que la falta de empleo es lo que más preocupa a los ciudadanos y por eso hay que articular políticas para el bienestar y aportar recursos. Sin empleo no hay población. En los mandatos del PP, de Mañueco y Carbayo, la ciudad ha perdido más de 10.000 habitantes y eso no puede seguir siendo así. Seremos la opción política que evitará esa pérdida y para eso debemos articular un programa de Gobierno para que haya empleo y oportunidades y todo gire en torno a eso.

- ¿El Ayuntamiento debería haber sido más reivindicativo con cuestiones como los retrasos en las obras del Hospital?

- El PP ha demostrado una sumisión absoluta ante los diferentes gobiernos del PP, tanto en la Junta, durante 30 años, como ante el Gobierno de Rajoy. Vamos a ser absolutamente reivindicativos, gobierne quien gobierne en la Junta o en España. Lo he dicho varias veces. Mi prioridad es Salamanca y los salmantinos, después va mi partido y después yo. Siempre pondré por delante lo que interese a Salamanca, esté quien esté en el Gobierno. Seremos reivindicativos y exigiremos los centros de día prometidos, el Hospital, la estación de autobuses y la residencia de Puente Ladrillo.

- Este mandato plantearon ideas para renovar el servicio de autobuses. ¿Qué tienen en mente?

- Sugerimos diversos cambios en el servicio de bus urbano. Soy usuario habitual y conozco sus carencias y es importante hacer una reordenación de líneas y ampliar los horarios para que el servicio acabe más tarde, porque se recortó hace unos años. Es fundamental que todos los barrios estén conectados con los hospitales y que las frecuencias se adapten al uso de los viajeros. Y hay que reforzar líneas como las de Vistahermosa, San José o El Zurguén, que solamente cuentan con una línea, y añadir una ruta circular por todos los barrios.

Hay muchas personas que usamos el autobús en el entorno urbano, pero también en el interurbano. La integración de ambos servicios, aunque puede ser una cuestión compleja que implicaría a varios ayuntamientos y a la Junta, es algo que pondremos sobre la mesa. El Partido Popular no ha querido saber nada. Es un asunto complejo.

- Siguiendo con la movilidad. ¿Qué plantean con los aparcamientos? El Ayuntamiento ha habilitado una docena nueva en los últimos años...

- Nuestra idea es aumentar los aparcamientos disuasorios para estacionar fuera de la zona de ronda y que la gente pueda desplazarse hasta el centro con transporte publico. Creemos que en el futuro la intensidad de uso del coche privado será menor porque se potenciará más el vehículo limpio o la bici, que también pueden ser alternativas.

- ¿Y que sucederá con la plaza de Los Bandos? Ha sido un tema recurrente estos años y su reforma es algo que tendrá que afrontar el nuevo Ayuntamiento.

- Hay que reformarla, pero sin que pierda su idiosincrasia. Lo que no puede ser es que haya un grupo de trabajo durante más e dos años y que no haya hecho prácticamente nada. No sé si por incapacidad o porque el equipo de Gobierno no tenía ninguna intención de cambiar nada. Nuestra idea es adecentar la plaza y otros espacios públicos con una inversión plurianual del 10% del presupuesto, que iría en el Capítulo VI, hablándolo con los vecinos y conociendo su opinión sobre los proyectos que se puedan plantear.

- ¿Qué diferencia hay entre su propuesta y los presupuestos participativos que ya existen?

- Nosotros cambiamos la dinámica. El PP plantea un porcentaje del capítulo de inversiones. Nosotros decimos un porcentaje del presupuesto total, que iría encajado en el capítulo de inversiones. Es un 10% del presupuesto global, que pueden ser unos 15 millones de euros anuales de inversiones en barrios, infraestructuras y servicios. Los presupuestos participativos han sido una trampa los últimos años. Se han incorporado cuestiones de mantenimiento. El asfaltado de una calle que está mal no es una inversión nueva. Es producto del desgaste y es algo que hay que realizar al margen de que haya una iniciativa vecinal.

- ¿Hay que limitar el uso de la Plaza Mayor para eventos públicos?

–Creemos que la intensidad de uso quizá es excesiva y que se debe cumplir un planteamiento de menos intensidad, pero defendemos que haya determinados eventos, como la Feria del Libro, que son símbolo de nuestra cultura. Somos capital europea de la cultura y es algo que queremos revitalizar. Es algo que debe estar ahí. Si las señas de identidad son la cultura y el patrimonio, aquellas cuestiones que tengan que ver con ellas deben estar en un lugar identificativo. No somos partidarios de mover la Feria del Libro, pero sí de modificar la intensidad del uso con eventos que no tengan que ver con la cultura.

- ¿Peatonalizarán más calles del centro de la ciudad?

–A priori planteamos una evaluación del plan de movilidad urbana sostenible. Se aprobó en 2013 y hace falta renovarlo. Cuando se produzca esa renovación, después del estudio de las actuaciones hasta ahora, decidiremos si conviene o no extender la peatonalización. Desde los mandatos de Jesús Málaga se ha hecho una labor de peatonalización, pese a las resistencias iniciales, y nuestra intención es evaluar si es viable continuar por esa senda o si hemos llegado a un punto en el que quizás es difícil o más complicada la peatonalización. Lo que sí plantemos es mejorar el transporte urbano con mejores servicios para fomentar el uso colectivo del transporte o el vehículo eléctrico.

- Recibimos cada año a más de un millón de turistas. ¿Hemos llegado al tope o hay margen para crecer?

–Se puede hacer más. Hay que fomentar más la imagen para el turismo de calidad y familiar, con opciones para padres, niños, familias, paquetes turísticos junto a los hosteleros y los restauradores, los museos... nuestra oferta patrimonial es muy importante, pero se puede ampliar para mejorar las cifras. Creemos que no se ha llegado al tope. Salamanca se vende muy bien, pero hay que incentivar la llegada de más visitantes.

- ¿Cómo se puede ampliar la oferta patrimonial?

- Tenemos la intención de recuperar bastantes monumentos, al menos uno importante al año. Hablamos del colegio de Pan y Carbón o de las murallas prerromanas. También pensamos acometer en torno a una centenar de pequeñas acciones en el centro durante los cuatro años, además de poner en marcha el plan del casco histórico, que lleva años sin aprobarse.