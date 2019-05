La democracia gana el debate electoral celebrado en Villamayor Un momento del debate electoral entre los tres candidatos a la Alcaldía de Villamayor. / MANUEL LAYA VILLAMAYOR Los tres candidatos a la Alcaldía defienden sus posiciones ante numeroso público en un acto organizado por la Asociación Virgen de los Remedios REDACCIÓN / WORD VILLAMAYOR Viernes, 17 mayo 2019, 11:49

La democracia fue la vencedora del debate electoral celebrado en la noche del miércoles en Villamayor entre los tres candidatos a la Alcaldía: Carlos Pereletegui, cabeza de lista del PSOE y fotógrafo de profesión; José Martín, candidato de Cs, actual teniente de alcalde y empresario del sector agroalimentario; y Ángel Luis Peralvo, candidato del PP, arquitecto, concejal en la oposición y quien fuera el alcalde en la anterior legislatura. Los tres defendieron con respeto sus propuestas y proyectos de cara a la nueva legislatura, mirando al futuro pero sin olvidar el pasado, ante un numeroso público que llenó el pub Místyca, pero también ante muchos vecinos que pudieron seguir el debate en directo a través del portalvillamayor de Facebook.

El debate fue organizado por la Asociación de Vecinos Virgen de los Remedios, con la colaboración de varias empresas, y moderado por la periodista de este periódico María Jesús Gutiérrez. Tras la presentación de los tres candidatos, el debate se dividió en seis bloques, en los que cada uno de los candidatos contó con dos minutos para defender sus propuestas acabando cada bloque con un debate final entre los tres candidatos. Por último, cada uno de los participantes contó con un 'minuto de oro' para que de una forma directa pidieran el voto a los vecinos de Villamayor.

Los seis bloques puestos sobre la mesa fueron Seguridad Ciudadana, Juventud y Convivencia; Urbanismo y Movilidad; Economía y Empleo; Educación, Cultura y Deportes; Desarrollo Local: Empresas y Espíritu Emprendedor; y Medio Ambiente y Piedra de Villamayor.

Hay que destacar que durante los seis bloques, el candidato socialista, cuyo partido ahora gobierna en el Ayuntamiento, presentó sus propuestas para los próximos cuatro años, puesto que como señaló Carlos Pereletegui en más de una ocasión, es nuevo en estas lides, es «un vecino que ha decidido dar un paso adelante» y defiende lo que hará «a partir del 27 de mayo, cuando ganemos las elecciones».

El candidato popular, Ángel Peralvo, recordó en más de una ocasión todo lo que se ha dejado de hacer en estos cuatro años y los proyectos que ellos habían iniciado cuando estaban gobernando, pero sin dejar de hablar de sus propuestas.

José Martín, candidato de Ciudadanos, además de dar la réplica a Peralvo cuando realizaba alusiones a la actual legislatura habló de todo lo que queda por hacer y de los objetivos de su partido.

De esta forma, y en relación a los temas planteados, Carlos Pereletegui (PSOE) habló de la importancia de dotar de un espacio a la asociación juvenil, de crear una bolsa de empleo juvenil y talleres en colaboración con la Usal y de trabajar con los cuerpos de Seguridad. Respecto al urbanismo defendió un municipio limpio, con espacio para mascotas, vías peatonales, una conexión con Salamanca y las urbanización y la creación de un consorcio con otros pueblos del alfoz. También apostó por el desarrollo local y el control de ingresos y gastos sin subida de impuestos en relación a la economía.

«Inclusivos y solidarios»

Una «educación, cultura y deporte inclusivos y solidarios» deben ser la base de Villamayor, afirmó Pereletegui, quien recordó que fue el PSOE quien consiguió las catalogaciones de Ciudad de los Niños y Ciudad Científica y ahora apuesta por mejorar las instalaciones deportivas, de forma que sean accesibles y modernas; partido que, por otro lado, estará al lado de los emprendedores para crear una «economía circular», en la que «reducir, reconducir y reutilizar» sean los pilares. Por último defendió el río Tormes y la ribera como elemento dinamizador, fuente de ocio, zona de disfrute y respeto al medio ambiente.

La importancia de la piedra de Villamayor, como elemento diferenciador, y potenciar el hábitat minero como espacio turístico y cultural a través de convenios fueron otras de sus propuestas, así como la creación de un punto limpio y de una planta de residuos vegetales para compostaje no sólo para el municipio sino también para otros pueblos del alfoz.

José Martín (Cs) puso el énfasis en el primero de los bloques en la creación de un módulo específico para los jóvenes de 12 a 14 años, que no entran en ninguno de los programas con los que cuenta ahora la localidad, y en la creación de una Comisión Ciudadana, así como en la puesta en marcha de la Policía Local con ampliación de efectivos; sin olvidar en este punto a los mayores, un sector importante.

En lo que se refiere a Urbanismo, apostó por el Camino Gudino y por la conexión con el barrio de Pizarrales de Salamanca, así como acabar con las tuberías de fibrocemento y llevar a cabo un Plan de Seguridad, con radares fijos, eliminación de barreras arquitectónicas... El control de las inversiones es vital para el candidato de Cs, en cuanto a economía y empleo, así como la creación de una comisión participativa, la dinamización de las bolsas de empleo, y los talleres de autoempleo y emprendimiento aprovechando sinergías con el Parque Científico.

«La educación, la cultura y el deporte es lo más importante para cohesionar a la población de Villamayor y de sus urbanizaciones», afirmó Martín, quien habló de un nuevo emplazamiento para la Escuela de música, creación de talleres de todo tipo y potenciar una vida sana.

En materia de desarrollo local, señaló que es fundamental la limpieza, las campañas de sensibilización para que las compras se realicen en el pueblo, y un apoyo decidido por la ciencia y la innovación, así como la creación de un aparcamiento para caravanas, entre otros proyectos.

En Medio Ambiente también apostó por la planta de compostaje y turba y la reestructuración de los huertos familiares; y sobre la piedra de Villamayor abogó por crear una fundación con el Ayuntamiento y trabajar en tres ejes: económico, cultural y de promoción.

Coordinación

Ángel Peralvo (PP) habló de la necesidad de coordinación entre todos para atajar problemas de seguridad y de espacios y mejoras no sólo para los jóvenes sino para todos los sectores que viven en Villamayor y las urbanizaciones. En movilidad y urbanismo habló de que es necesario resolver todos los problemas que existen, apostar por la circunvalación y buscar acuerdos con los titulares de los terrenos para que sea una realidad, así como trabajar por esa ciudad saludable que ya existe.

En economía habló de bajada de impuestos, ya que a pesar de tener superávit «contamos con la presión fiscal más alta de todos los municipios», de presupuestos participativos y de luchar por el empleo. Y no olvidó al Parque Científico, que describió como motor de desarrollo.

Que las Ampas gestionen las actividades extraescolares, para lo que contarán con una mayor dotación económica; la puesta en marcha de la guardería, recuperar el camino escolar, mejorar los espacios deportivos, dotar el proyecto del Salinar o llevar la Escuela Municipal a las antiguas viviendas de la Guardia Civil son algunas de las propuestas en educación, cultura y deportes; mientras que en Desarrollo Local abogó por la ampliación del Parque Científico, la conexión con las urbanizaciones, garantizar los servicios básicos, apostar por los emprendedores... Y en el último de los temas habló de la creación una planta de residuos vegetales, de un pulmón verde en el Prado Boyal y de relanzar la piedra de Villamayor hablando con los canteros para juntos tomar medidas.

A la pregunta final sobre pacto o no pacto tras las elecciones si no consiguen mayoría para gobernar, todos afirmaron que concurrían con un proyecto ganador, por lo que es una cuestión que no se plantean.