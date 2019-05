Debate: Concentrados en la segunda contienda Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Podemos, Pablo Fernández; del PP, Alfonso Fernández Mañueco; PSOE, Luis Tudanca y Ciudadanos, Francisco Igea, en el primer debate electoral de campaña entre candidatos a la Presidencia de la Junta. / Ical Los candidatos a presidir la Junta preparan la nueva cita a conciencia aunque de manera muy diferente EL NORTE Valladolid Martes, 21 mayo 2019, 10:04

Los líderes de los principales partidos políticos apuran la que es la última semana de campaña electoral de cara a los comicios municipales y autonómicos del próximo domingo, aunque previamente no quitan la vista del que será el segundo debate electoral que tendrá lugar esta tarde. Con nuevas temáticas y tras la experiencia de la confrontación del pasado martes, los aspirantes en general despejan sus agendas para dedicar su tiempo, cada uno a su manera, a una cita en la que intentar convencer a aquellos ciudadanos que no han decidido el sentido de su voto.

Cuestión de meses

Alfonso Fernández Mañueco salió satisfecho de su intervención y de cómo transcurrió el primer debate electoral con sus principales adversarios a la Junta, a pesar de que entre sus bloques temáticos estuvieron la despoblación o la corrupción, asuntos más delicados para su partido. Un debate no se prepara en «24 o 48 horas» explicó a los periodistas que le siguen en su caravana, sino que es un proceso de meses, en el que él lleva desde que fuera nominado oficialmente candidato.

Como el resto de sus rivales políticos, en las horas previas al cara a cara se despeja la agenda de actos. El segundo debate es este próximo martes, día 21 de mayo, a cuatro de la jornada de reflexión. La víspera, es decir el lunes 20, Fernández Mañueco ha tenido un encuentro con empresarios en Salamanca y después un paseo en la localidad de Medina del Campo (Valladolid) para apoyar a los candidatos locales. La tarde del lunes y la mañana del martes se reserva para «rematar» el contenido del debate.

El candidato se apoya para su preparación en miembros del grupo parlamentarios en las Cortes. Raúl de la Hoz y Salvador Cruz, portavoz y viceportavoz en la última legislatura, o Juan José Sanz Vitorio, también secretario del grupo y ahora senador electo desde el 28 de abril. Además de la vicesecretaria autonómica de Estudios y Programas, Isabel Blanco, diputada por Zamora; Javier Domínguez, su jefe de Gabinete en el Ayuntamiento de Salamanca, y Pelayo Fernández, secretario de Comunicación.

Fichas y ensayos

Un equipo, formado por cinco colaboradores y compañeros de equipo, preparan concienzudamente con el candidato socialista a la Junta, Luis Tudanca, el segundo y definitivo debate electoral. Se trata de la vicesecretaria autonómica del PSOE, Virginia Barcones; la secretaria autonómica de Organización, Ana Sánchez; el portavoz adjunto del Grupo Socialista, José Francisco Martín, así como con el leonés Óscar Álvarez y el jefe de prensa Manuel Iglesias.

Tudanca, que trabaja sobre su programa de gobierno de 250 páginas, elabora cuando la campaña electoral se lo permite sus fichas de trabajo, para lo que no duda en levantar el teléfono para pedir datos u opiniones a los portavoces en las diferentes materias. No obstante, el candidato socialista siempre mantiene su estilo. También, para ajustarse a los tiempos previstos, ensaya sus intervenciones.

De momento, el minuto de 'oro' no lo tiene cerrado, lo dejará para las horas previas en las que comerá y descansará como lo hace de forma habitual. Precisamente, el lunes por la tarde y el martes por la mañana, serán los días en los que Tudanca se encierre con su equipo. No obstante, reserva algunos ratos para hacer deporte. Lo que ya tiene claro es su indumentaria, que se mantendrá fiel a su estilo sin corbata.

Contar hasta diez

En la rebotica de Francisco Igea no faltan su fiel compañero Manuel Mitadiel; el salmantino David Castaño, otro de sus grandes apoyos; su mano derecha, José Miguel García, que además es el secretario de Programas de Valladolid; su responsable de Comunicación, Rubén Negro, y el secretario de Organización del partido, Miguel Ángel. Con ellos prepara sus pócimas para la controversia, los mensajes que lanzará mañana que, en esta ocasión tiene muy claros porque los controla, en el caso de la sanidad, o porque viene hablando o trazando la estrategia toda la campaña, caso de los pactos.

A este hombre de verbo fácil, al que no le asusta la dialéctica -tiene cátedra y es donde más a gusto se siente- sólo le asusta una cosa, él mismo cuando entrega al fervor de la discusión. Para ello ya sabe la fórmula, contar hasta diez, que en el debate son segundos que no puede perder.

Su equipo se reúne en sede de la calle Santiago. Usan el atril, para ensayar la postura, pero el fondo y las formas es un trabajo del día a día, que se intensifica a medida que se acerca el debate. Ensayan en las horas de coche, que no son muertas, más que las respuestas, las preguntas al adversario y los latiguillos. Repasan el programa, las propuestas y centran el mensaje que quieren lanzar. También, estudian la estrategia de los demás candidatos para ver por dónde le pueden atacar. El resto se centra en bajar el tono a un Igea que se crece ante el adversario y en insistir en vocalización, donde parece que progresa adecuadamente.

Ser natural

«Decir las verdades del barquero, duela a quien le duela, y ser natural, ser yo mismo». Éstas son las premisas con las que afronta el Pablo Fernández el debate de mañana. El líder regional de Podemos reconoce que aunque no echa en saco roto ningún consejo, y menos el de compañeros de partido, pero confiesa que no prepara de forma especial el debate ni ensaya el lenguaje no verbal. «Lo importante en la vida es ser natural, y mañana no me voy a salir de este guión.

A su vez, Fernández recalca de después de cuatro años pateándose la Comunidad, tiene muy claro dónde están los problemas y cuál son las soluciones. «La ideas y las propuestas las tengo muy clara y más en un debate donde se abordarán los pilares básicos de la Comunidad y donde la Junta tiene más competencias: educación, sanidad y servicios sociales.», aseveró.

El candidato de Podemos también espera que el debate de este martes no sea tan encorsetado y se puedan «confrontar ideas», a la vez que reclamó a sus contrincantes que no se aparten de la verdad.