El comercio, la hostelería y la agroalimentación en el punto de mira como motores de empleo Asesores de los candidatos y compañeros siguen el debate moderado por Josune Olano. / Marta Moras Desarrollo económico, comercio y empleo Ciudadanos y PP rivalizan en presentarse como la mejor opción para atraer nuevas empresas JOSÉ MARÍA DÍAZ Domingo, 19 mayo 2019, 08:30

De nuevo el modelo económico separa los bloques de la izquierda y el centrismo liberal (por no utilizar la terminología de derecha, que no parece muy al uso en estos momentos). En el cuarto bloque del debate de El Norte, dedicado al desarrollo económico y el empleo, Ciudadanos y PP fueron de la mano en cuanto al planteamiento de la necesidad de focalizar la acción del gobierno municipal hacia la búsqueda de nuevas empresas que quieran asentarse en Palencia. Y no es que el PSOE descartara esta opción, que no es el caso, simplemente, que incidió en otras medidas y planteamientos encaminados a la reactivación económica.

Pero el PP en este sentido fue claro, el candidato popular y todavía alcalde, Alfonso Polanco, desgranó una amplia batería de medidas encaminadas a este fin de la atracción empresarial o del fomento del emprendimiento. Para ello, habló incluso de una Oficina de Bienvenida, que se complementaría con iniciativas como la eliminación de trámites burocráticos o la reducción de tasas.

Polanco, que centró en este ámbito otro de los caballos de batallas de los últimos meses, como es el retorno de los jóvenes emigrados, indicó que esa búsqueda de empresas debe centrarse además en aquellas encaminadas a la generación de valor añadido, como las de carácter tecnológico, puesto que son las que pueden lograr ese objetivo del retorno y las que «retienen talento».

Los socialistas quieren redirigir el plan de empleo municipal hacia los jóvenes cualificados

Polanco destacó otras medidas, como la próxima creación de un Aula del Café, que conecta con su idea de potenciar la formación profesional de los jóvenes, y de trabajar también de la mano de la Universidad de Valladolid, con el fin de estimular la actividad en sectores estratégicos para la ciudad como el agroalimentario.

También propuso Polanco un plan específico de empleo destinado a frenar la marcha de los jóvenes, con diferentes medidas, como la gratuidad en el uso de todas las instalaciones deportivas municipales.

Similitudes

En este tramo del debate, el candidato de Ciudadanos fue prácticamente de la mano del cabeza de lista popular, lo que no impidió, por otra parte, que Mario Simón siguiera lanzando algunos dardos muy ácidos contra las políticas de empleo desarrolladas en los últimos años por el equipo de gobierno del Partido Popular. «Es necesario cambiar la forma de actuar del Ayuntamiento», arrancó Simón, para marcar diferencias con el PP, aunque ambos grupos llevasen bajo la cartera propuestas similares: búsqueda activa de empresas, ayuda al emprendimiento, apoyo al comercio local y la hostelería e impulso al sector agroalimentario.

El candidato de Ciudadanos incidió así en la importancia de reordenar todos los departamentos municipales hacia el objetivo final de estimular la creación de empleo, para lo que, según indicó, es necesaria la llegada de nuevas empresas a la ciudad. Mario Simón recalcó la importancia de redefinir las funciones y el modelo de trabajo de la Agencia de Desarrollo Local, acompañando estas medidas de la eliminación de trabas burocráticas y de tasas vinculadas al inicio de una actividad.

En cuanto al comercio, Mario Simón insistió en la idea de bonificar a los propietarios de los locales vacíos, para que salgan al mercado del alquiler a precios más bajos. Sin embargo, tanto el alcalde popular, como la portavoz del PSOE, negaban con la cabeza, en reconocimiento de que esta medida ya se ha adoptado por parte del Ayuntamiento sin que haya encontrado eco entre los dueños de esos locales vacíos.

Coincidió además Simón en reclamar una modificación del reglamento de la Plaza de Abastos para impulsar su modernización, una propuesta que también figura en los programas de los otros partidos y que tanto Miriam Andrés como Polanco recogieron también durante el debate.

Ganemos aboga porque no se consuman productos elaborados a más de 50 kilómetros

Así, la candidata del PSOE focalizó sus propuestas en la necesidad del retorno del talento joven que ha tenido que abandonar Palencia por falta de oportunidades laborales. 273 jóvenes en el último año, según recordó Miriam Andrés.

La dirigente socialista abogó fundamentalmente por potenciar yacimientos de empleo diferentes a los del sector de la automoción, reclamando más apoyo al ámbito agroalimentario, sobre el que situó otras medidas como la recuperación de la Mesa Agroalimentaria.

También reprochó al equipo de gobierno que centro su plan de empleo únicamente en las personas que perciben la renta de ciudadanía, olvidándose de la juventud cualificada, para los que pidió un plan específico con acuerdos concretos con las empresas. Coincidió además con populares y Ciudadanos en el apoyo expreso a los sectores del comercio y la hostelería, e insistió en un tema común. «El primer tramo de la Calle Mayor, da pena», señaló.

Por su parte, Ganemos planteó un diseño económico propio, con una demanda tajante de nuevo suelo industrial y de una coordinación con los municipios del alfoz. La candidata, Sonia Ordóñez, incidió además de forma especial en el apoyo al sector de la agricultura local, como elemento económico esencial. Llegó a pedir que se prohíba en Palencia el consumo de productos naturales que hayan sido elaborados fuera de un límite superior a los 50 kilómetros desde el casco urbano de Palencia.

También reclamó los huertos urbanos, el estímulo de los ferrocarriles de cercanías, medidas para la transición energética y un Plan de Empleo Garantizado para un millar de personas en el plazo de cuatro años, con 8,4 millones.