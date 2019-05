Cogeces tendrá su primera alcaldesa de la historia Aránzazu Herrero. Se trata de María Aránzazu Herrero Sanz, cabeza de lista de la candidatura presentada por el Partido Popular CRUZ CATALINA Lunes, 27 mayo 2019, 22:51

La pequeña localidad pinariega de Cogeces de Íscar tendrá por vez primera en su historia una mujer al frente de su Ayuntamiento. Se trata de María Aránzazu Herrero Sanz, cabeza de lista de la candidatura presentada por el Partido Popular por primera vez desde 1991 no liderada por el histórico Valentín Cisneros Escribano, que se retira ya de la política municipal, quien este domingo conseguía cuatro de los cinco escaños en juego al recibir 64 votos, 10 más que en 2015.

No menos novedoso es que por primera vez desde que hace cuatro décadas de consistorios democráticos el PSOE no tenga representación al haber obtenido solamente 9 votos, 36 menos que en 2015, que no son suficientes para obtener representación. Su espacio ahora lo ocupara la formación Toma la Palabra, cuya representante, Marta Santos Ballesteros, ha conseguido aglutinar esos 36 votos de la izquierda que la han convertido en concejal.