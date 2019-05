Clara Luquero: «Hay una puerta para un gobierno estable, pero todos tendremos que ceder» Clara Luquero, en su despacho de la Alcaldía de Segovia, ayer. / Antonio de Torre La alcaldesa de Segovia intuía «que podía haber un desgaste» MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Martes, 28 mayo 2019, 12:19

Clara Luquero, que ha obtenido diez concejales, tiene ante sí cuatro posibles escenarios para gobernar el Ayuntamiento de Segovia durante los próximos cuatro años. Uno es buscar un pacto con los dos concejales de Izquierda Unida y el de Podemos para formar un gobierno estable; otro, alcanzar un acuerdo de gobernabilidad con estas formaciones para los asuntos clave de la ciudad; el tercero, revalidar con Ciudadanos el acuerdo, vigente, que permitió aprobar los presupuestos de este año, y el último, gobernar en minoría tratando de lograr los apoyos necesarios para los proyectos importantes en los plenos. Este último requiere más trabajo y no es el más deseable, dice. Ayer llegó a su despacho hacia las once y treinta, después de una noche larga y de sopesar un resultado que, a mitad del escrtinio, aún le era desfavorable. Había quedado con su equipo a las doce y el despacho lo tenía como siempre, con la mesa llena de expedientes y documentos. Contenta pero también algo disgustada por el resultado, por la posibilidad de seguir gobernando y por la pérdida de apoyo ciudadano, hoy mismo tiene previsto Luquero comenzar las conversaciones para tratar de alcanzar un acuerdo que le permita una investidura tranquila dentro de dos semanas.

–Ha perdido dos concejales y cerca de 1.600 votos, ¿esperaba este resultado o le ha sorprendido?

–Intuía un desgaste porque han sido muchos años de gobierno socialista y ha habido circunstancias en este mandato como la llegada de las sentencias judiciales que hemos tenido que pagar, aunque correspondan a otro momento de la historia municipal, pero me he sentido satisfecha de haberlo gestionado bien y haber seguido desarrollando un montón de proyectos y manteniendo todos los servicios con calidad. Pero sí intuía que podía haber un desgaste. Aún así, todo el mundo me felicita porque, al fin y al cabo, estamos con una puerta abierta para poder formar un gobierno estable en la ciudad y seguir transformando Segovia.

–A pesar de todo su mensaje es positivo entonces.

–Es positivo, pero también es verdad que hemos perdido dos concejales. Es una alegría con un componente agridulce. Siempre ha traslado a todo el mundo, a mi equipo, a la oposición o a los ciudadanos, lo que pienso con claridad. Hemos sido la fuerza más votada, hemos ganado las elecciones, pero hemos perdido dos concejales. Lo positivo es que prevalece una mayoría de fuerzas progresistas.

–¿Qué valoración hace del resultado general en el Ayuntamiento, cómo se plantea este mandato?

–Tengo que agradecer a todos los segovianos que nos han votado y han seguido confiando en el PSOE, pero también a toda la ciudadanía de Segovia en general que ayer participaron en una jornada electoral ejemplar. Y decirles que gobernaremos para todos y trabajaremos para hacer el mejor gobierno municipal posible para los que nos han votado y para los que no, para trabajar juntos porque las instituciones son de todos y quienes confunden partido con institución tiene una falta de cultura democrática preocupante.

–¿Y de las otras candidaturas?

–Temía sinceramente que Vox hubiera irrumpido en el plano municipal con un concejal; pensaba que el PP se iba a mantener en el mejor de los casos e incluso que podría haber perdido un concejal, y creía que Ciudadanos iba a crecer algo más. Es mi opinión personal, y esperaba que IU y Podemos estuvieran, aunque es lo que pienso sin haber fundamentado esta argumentación.

–Sin duda, las sentencias judiciales que ha tenido que pagar el Ayuntamiento han sido un lastre. ¿Cree que le han castigado?

–Las sentencias ya van a ser un mal menor, queda un último pago y está en vías de solución, eso ya no va a ser un problema.

–Tendrá que negociar, ¿qué escenario se plantea, con qué grupos tratará de llegar a un acuerdo?

–Ahora habrá que trabajar, buscar el entendimiento con otras fuerzas políticas para formar un gobierno estable lo más sólido posible para que Segovia siga avanzando. Y lo haremos. Mañana mismo (por hoy) empezaremos a hablar con las otras fuerzas, para tantear cuáles son los planteamientos de unos y otros. Pero vamos a hablar con todos y todos tenemos que ser conscientes de que en una negociación todo el mundo tiene que ceder algo para que haya un punto de encuentro.

–¿Ha tenido contactos previos?

–No ha habido contactos salvo la felicitación mutua con Ángel Galindo la noche de las elecciones, y de Guillermo San Juan no tengo el móvil, si no le habría felicitado también.

–¿Con quien hablará primero?

–Hay que hacer un calendario. Vamos a intentar hablar con unos y con otros porque en la ley de las negociaciones lo más inteligente es dejar la puerta abierta y ver cómo evolucionan los acontecimientos. En este momento estamos en una perspectiva de futuro con muchas opciones abiertas que no van a depender solo de nosotros. Hay que sentarse con los demás y ver dónde está ese punto de encuentro que facilite las cosas.

–En este mandato que concluye comenzó con la colaboración de Izquierda Unida, que al final ha sido muy crítico, y terminó con un acuerdo firmado con Ciudadanos para aprobar el presupuesto.

–En el mandato anterior hemos acordado con todas las formaciones dependiendo del asunto. Ha sido un trabajo intenso porque acordar cada asunto lo requiere. El acuerdo que hemos mantenido con Ciudadanos ha sido a efectos de aprobar los presupuestos municipales y alguna cuestión más. Empezamos trabajando con IU y en un momento dado IU decidió marcar distancias y tuvimos que negociar con Cs, eso significa que somos capaces de acordar con formaciones de distintos signos, y que lo haremos, hablaremos con unos y con otros y veremos cómo evolucionan los acontecimientos.

–¿Podría gobernar en solitario con acuerdos puntuales?

–Lo idóneo sería hacer un acuerdo de gobierno, aunque gobernáramos solo los socialistas, pero con un acuerdo que nos marcara la hoja de ruta de manera clara. Sería lo idóneo, pero no tengo problema alguno si las formaciones con las que podamos llegar a acuerdo quieren formar parte del equipo de gobierno. También se puede hablar de una mayor implicación en el gobierno de la ciudad. La opción de gobernar en minoría e ir pactando acuerdos puntuales también es posible y requiere un trabajo ingente. Lo hemos hecho con doce concejales y hacerlo con diez lo complicaría, pero también se puede hacer. Es cuestión de un trabajo permanente para buscar acuerdos en cada aspecto importante que llevemos a los plenos.

–¿Qué calendario se marca?

–Quiero empezar a hablar cuanto antes. Habrá que hacer un trabajo de acercamiento que tiene su proceso, pero no deseo el sentimiento de vértigo hasta el último minuto. Recuerdo el último mandato de Pedro Arahuetes que no supimos hasta el día antes que íbamos a gobernar y el nos dijo 'id vaciando los despachos'. Ahora creo que no será así.

–Así que ve muy posible el acuerdo, ¿más con IU y Podemos que con Ciudadanos?

–Lo que hay que negociar es un acuerdo de gobierno teniendo en cuenta que hay un trabajo hecho, con una planificación estratégica que hay que tener en cuenta y ver en qué puntos hay sintonía por parte de dos o tres fuerzas políticas que nos podemos poner de acuerdo. Hablaremos con todos y veremos.