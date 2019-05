Ciudadanos plantea un punto de ayuda al emprendedor en Valladolid y exenciones fiscales Fernández Antolín, en el centro, visita una de las empresas del polígono. / L. H. Fernández Antolín propone una especialización de polígonos para atraer inversiones y generar sinergias entre los negocios J. ASUA VALLADOLID Lunes, 20 mayo 2019, 13:15

Elige Martín Fernández Antolín, candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Valladolid, la confluencia de las calles Pirita y Cobalto, en pleno corazón del polígono industrial de San Cristóbal, para exponer las medidas de su formación de apoyo al empresariado. Y arranca su exposición con una crítica: «Cuando uno visita estas áreas, se da cuenta de la cantidad de políticas que se han dejado pasar y del tiempo que se ha dejado correr con lo bien posicionadas que tenemos algunas de nuestras firmas; se les ha prestado muy poca atención», critica al Ayuntamiento. «En cuando a visibilización, es increíble que tengamos empresas punteras, que están funcionando no solo a nivel local, sino a nivel mundial, que son un referente en muchos de los ámbitos en los que trabajan. Creo que hay mucho que hacer», sostiene.

¿Cómo? «Apoyándolas, atrayendo inversiones, muchas se crean en el ámbito local, porque no se les ayuda a captar inversiones desde fuera, hay empresas que están creciendo, que se mueven por el mundo. Primero hay que creer en ellas y dimensionarlas como se merecen», argumenta.

Entre sus propuestas, aboga por crear un punto de ayuda al emprendedor en el que se practique una política para aligerar burocracia y trámites con el objetivo de atraer y retener inversiones. En ese respaldo, en ese acompañamiento, suma el aspirante las exenciones fiscales para las compañías que se instalen o quieran lanzar proyectos nuevos. Rebajas de impuestos durante dos años, que serán prorrogables, una vez se revise que la inversión sigue adelante y se genera empleo de calidad.

Aboga el profesor y exrector de la Universidad Miguel de Cervantes también por una especialización de los polígonos. A su juicio, es «fundamental generar un ecosistema en el que las empresas se sientan cómodas, con un partenariado en el que las inversiones que se puedan atraer enconten diferentes nichos de mercado en los negocios que ya están ubicados y se generen, así, sinergias».

Mirar a Madrid

Y mira a Madrid. «Estamos a una hora de capital de España, muchas están trabajando allí y aquí no se les da la importancia que merecen», lamenta. La idea de esa proximidad es importante para Ciudadanos. «Aquí hay calidad de vida y posibilidad de establecer negocios; Valladolid es mucho más barato que Madrid; no es lo mismo un salario allí que uno en Valladolid. Las inversiones para cualquier empresa son más sencillas. Podemos generar empleo compitiendo, porque nuestras empresas ya son competitivas. Propongo liderar ese cambio, poner a Valladolid donde se merece, una ciudad del siglo XXI», destaca.

El candidato aboga, además, por un lavado de cara urbanístico de las áreas industriales. «Solo hay que verlo, el gobierno municipal se ha paseado poco por los polígonos o lo ha hecho solo con el coche oficial. Faltan lugares de aparcamiento, las aceras están en mal estado, los espacios comunes son una locura, la señalítica está mal indicada. Eso no solo no atrae, sino que echa fuera a los que se quieran instalar; hace falta un programa de actuación claro y darles las infraestructuras que se merecen», subraya Fernández Antolín, quien no se olvida de uno de sus proyectos estrella: la creación del denominado Distrito Anta de base tecnológica y de I+D+i, que se ubicaría en los talleres de Renfe en Farnesio, una que queden liberados tras su traslado definitivo a San Isidro.