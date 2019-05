Ciudadanos coge el bus a La Overuela para reclamar más atención y mejor transporte en Valladolid Martín Fernández charla con los vecinos de La Overuela. / EL NORTE Martín Fernández cree necesaria una revisión de las líneas de Auvasa y pide un control de la contaminación, también en los barrios alejados J. ASUA VALLADOLID Jueves, 23 mayo 2019, 20:32

Coge el autobús de la línea 24 el candidato de Ciudadanos, Martín Fernández Antolín, para visitar La Overuela. Sus residentes le han recomendado que acuda en transporte público para vivir en carne propia sus problemas de movilidad. «Son pocos, pero son vecinos de la ciudad y esto les sitúa en una dimensión diferente para algunos partidos, no para Ciudadanos», dice el aspirante de la formación liderada por Rivera.

Cs apuesta por dar una vuelta a líneas y frecuencias en toda la red de Auvasa. Especialmente, en las horas punta de uso. En líneas como la 9 y la 8, que conectan Parquesol con la zona centro, y también establecer nuevas conexiones más ágiles. «Los vecinos de La Victoria, por ejemplo, no pueden llegar a los hospitales sin hacer transbordo», señala. Revisar las rutas de esta malla es, a su juicio, «necesario y oportuno».

El candidato se dirige a La Overuela.

Ya en La Overuela, el candidato quiso conocer de primera mano las consecuencias de la contaminación en este barrio. «Está junto a una de las estaciones de medición que arroja unos valores más elevados por la proximidad de Michelin», recuerda. Además, el tráfico rodado es muy intenso. «La calidad del aire que respiran los vallisoletanos tiene que ser la misma, independientemente del lugar donde se encuentren», recalca.

En esa visita, también se acerca al Camino de Sirga, rehabilitado hace poco tiempo, y cuya obra «no convence» a los residentes. «Ese canal es una salida natural para el ocio de Valladolid, que habría que aprovechar», propone.

Y cierra su intervención mostrando su «disgusto» por la suspensión del debate previsto en la televisión local. «El bipartidismo, de nuevo, se ha puesto de acuerdo para conculcar el derecho de los vallisoletanos a escuchar a otras voces que no sean las suyas; parece mentira que, a estas alturas del siglo XXI, todavía tengamos que estar reclamando un debate, que no deja de ser más que poner voz a muchos de los vecinos que no se ven representados por el PP y el PSOE», se queja. Conocer todas las propuestas, destaca, es un derecho.