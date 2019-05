Ciudadanos, abierto a «escuchar a todos» para decidir quién gobierna en la Diputación Sede de la Diputación de Zamora. / Mariam A. Montesinos El PP pierde la mayoría absoluta y conseguiría los mismos diputados que el bloque formado por PSOE e IU, según los cálculos de los partidos ALICIA PÉREZ Zamora Lunes, 27 mayo 2019, 18:51

Abiertos a escuchar a todos y con el objetivo de buscar «lo que sea mejor para Zamora». Así se han mostrado desde Ciudadanos sobre la posibilidad de alcanzar pactos para decidir quién gobernará en la Diputación Provincial. Y es que el PP ha perdido la mayoría absoluta en la institución, al pasar de los 13 diputados que tenía a 12 y situarse ahora el escaño obtenido por Ciudadanos como decisivo para mantener al PP en el gobierno o apostar por un cambio con el bloque de izquierdas.

Según la información facilitada desde los partidos y a falta de datos oficiales, el PSOE habría obtenido ocho diputados e IU cuatro, lo que en total sumaría 12.

El presidente provincial del PP y candidato a presidir la Diputación, José María Barrios, ha confirmado la pérdida de la mayoría absoluta y la intención del partido de llegar a un acuerdo con Ciudadanos.

Por este motivo, el PP ya ha entablado contactos con el responsable de la gestora de Ciudadanos, Francisco José Requejo, aunque todavía no se han sentado a hablar.

Pero también han entablado contacto telefónico con Ciudadanos desde el PSOE, según ha confirmado Francisco José Requejo, quien ha asegurado que dentro de su formación todavía no han hablado nada sobre este aspecto. «Iremos hablando tranquilamente, no hemos pensado nada y al final vamos a mirar lo que sea mejor para Zamora. Así lo hicimos en el Ayuntamiento de la capital, donde no miramos siglas cuando llegamos a acuerdos con otros grupos y vamos a pensar igual», ha manifestado.

Respecto a si tienen previsto reunirse con los distintos partidos, tan solo ha adelantado que escucharán a todo el mundo para ver qué propuestas tienen para la provincia. «Escuchar hay que escuchar a todo el mundo», considera.