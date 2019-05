El PP de Carbajosa de la Sagrada no pretende gobernar a «costa de todo» Pedro Samuel Martín, alcalde y candidato por el PP. / WORD Tras dos legislaturas como alcalde, Pedro Samuel Martín llega a las elecciones con un conocimiento claro del funcionamiento municipal y la gestión M.J. GUTIÉRREZ / WORD CARBAJOSA DE LA SAGRADA Viernes, 24 mayo 2019, 12:13

A tan sólo unos días de las elecciones municipales, los candidatos de cada pueblo llegan a las mismas de una forma muy diferente, ya que no es lo mismo para quien se presenta por primera vez como para aquellos que ya son alcaldes, como le ocurre al primer edil de Carbajosa de la Sagrada y candidato a la reelección por el PP, Pedro Samuel Martín, para quien «las diferencias son grandes, porque ahora puedo decir que conozco bien el funcionamiento del Ayuntamiento y su gestión», un conocimiento que te lo da el día a día y que no se adquiere en unos días, sino que se necesita mucho tiempo.

Los proyectos y retos que se plantea el primer edil de Carbajosa de cara a la nueva legisltatura, también están marcados por esa experiencia, «por lo realizado y también por lo que no nos ha dado tiempo a hacer», afirma, a la vez que añade que «creo que estos cuatro años han sido fructíferos, hemos hecho inversiones importantes, hemos aportado mejoras en muchos de los servicios que ofrecemos a nuestros vecinos, pero todavía nos han quedado proyectos en el tintero que son los que hemos incluido en el programa electoral». Proyecto como, por ejemplo, la creación de unas nuevas piscinas, la construcción del Centro Cultural y Biblioteca y de un Auditorio-teatro... Pero también poner en marcha la Red Separativa del Agua. «Durante estos años hemos trabajado mucho para poder iniciar este proyecto que está a la espera del visto bueno definitivo de la Confederación Hidrográfica del Duero».

Un proyecto que se le ha resistido en anteriores legislaturas como también «la creación de un Centro Integral que impulse una nueva oferta educativa hasta cuarto de Secundaria (es difícil conseguir un instituto para Carbajosa con las previsiones de población en edad escolar); y la conversión de nuestro consultorio en un Centro de Salud».

En Carbajosa de la Sagrada, como en la mayoría de los pueblos de la provincia de Salamanca, sobre todo en los más pequeños, a la hora de votar pesa más las personas que las siglas, algo que avala Pedro Samuel Martín quien señala que «Carbajosa es un pueblo grande, pero un pueblo. Aquí nos conocemos más o menos todos, y aunque las siglas son importantes yo pienso que el candidato y el equipo cuentan mucho».

Por ello, hay que aprovechar hasta el último minuto. Así, el candidato del PP dedicará sus esfuerzos en los últimos días de campaña para «lo mismo que hemos hecho durante estos cuatro años», para «seguir hablando con nuestros vecinos y escuchando sus demandas e impresiones. Nuestro trabajo es cumplir con las expectativas que tienen puestas en nosotros, siempre y cuando sean posibles, claro».

De no conseguir la mayoría para gobernar en Carbajosa de la Sagrada, Pedro Samuel Martín tiene claro el camino a seguir y recuerda que en la legislatura que está a punto de finalizar «alcanzamos la mayoría aunque no absoluta y así gobernamos durante casi dos años. Después se sumaron al equipo de Gobierno dos personas que han aportado mucho y que han realizado un buen trabajo. Lo más prudente creo que es no hacer especulaciones. Esperar a saber qué sucede el domingo y después tomar las mejores decisiones. Desde luego que no es nuestra intención gobernar a costa de todo».