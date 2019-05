Los bulos entran en la campaña electoral de Peñafiel Fotomontaje difundido por WhatsApp / El Norte La Agrupación de Electores Peñafiel Futuro denuncia la difusión por WhatsApp de un montaje sobre la número uno de su lista con el fin de desprestigiarla AGAPITO OJOSNEGROS LÁZARO Lunes, 20 mayo 2019, 20:14

Lo que comenzó con una protesta pública en su perfil de Facebook en la noche del domingo ha finalizado con una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Peñafiel por parte de la número uno de la lista de la Agrupación de Electores Peñafiel Futuro, Laura Fernández, que asegura que «alguien está utilizando mi cuenta o mi nombre para difundir noticias falsas…».

De esta forma, Fernández ha denunciado la difusión por WhatsApp de un bulo que le afecta directamente a ella y a su formación y que la vincula con una recogida de firmas realizada hace dos años en una plataforma digital en relación a la cogida mortal que sufrió el diestro Iván Fandiño.

A través de un fotomontaje, en el que –por medio de capturas de pantalla- se utiliza el perfil de Facebook de Fernández -incluyendo su foto además de la imagen de los candidatos y el logotipo de la agrupación que encabeza-, se difunde, remarcándolo, que la candidata firmó esa recogida de firmas en la que se denigra al torero, lamentando la muerte del astado y no la del diestro vasco.

Pero tanto Laura Fernández como su grupo aseguran que se trata de un bulo, de un montaje para dañar su imagen y la de su agrupación de cara a las inminentes elecciones municipales. Por ello han presentado la correspondiente denuncia, que en realidad han sido dos: una por injurias y otra contra la libertad política.

En manos de la Guardia civil

Desde Peñafiel Futuro desconocen quién puede estar detrás y no entran en señalar a nadie, lo dejan en mano de la Guardia Civil a través de las pesquisas que realicen, aunque sí piensan que puede haber alguien que les considere ya un rival de primer orden, que les vea con opciones sólidas al Consistorio teniendo en cuenta cómo en apenas unos días el número de seguidores en su perfil de Facebook roza los 800.

Laura Fernández declaraba esta mañana que este tema «es un ridículo, más en Peñafiel, que todo el mundo me conoce». Igualmente indicaba que «me parece de una bajeza ya no política, sino ética, moral... Si esto lo hacen sin haber ganado todavía nada, qué no harán si ganan. Qué tipo de mentiras y trapacerías les van a contar a los ciudadanos. Yo no concibo la política así», recalcaba. «Quien lo ha hecho se ha desprestigiado a sí mismo. Al final te queda la sensación de que te están hasta echando una mano, porque no encuentran nada con lo que atacar ni a nuestro programa, ni al proyecto, ni a las personas, y por eso se inventan esto».

Desde la Agrupación de Electores han señalado que en su agrupación caben todas las sensibilidades e ideas, y que no van a entrar en esta forma de hacer campaña y van a seguir con la línea marcada de informar a los vecinos de sus propuestas para mejorar la localidad.