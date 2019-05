Una batalla por ganarse el apoyo del movimiento vecinal Mario Simón conversa con Alfonso Polanco, escoltado por Víctor Torres y Laura Lombraña. / Marta Moras Barrios y participación ciudadana Los grupos garantizan las herramientas para que haya presupuestos participativos JOSÉ MARÍA DÍAZ Domingo, 19 mayo 2019, 08:31

Aunque es Ganemos uno de los grupos políticos más cercanos al movimiento vecinal, con el que mantiene continuos contactos, y al que sitúa siempre como un referente en cuanto a la negociación de cualquiera de sus propuestas, la candidata de la plataforma izquierdista, Sonia Ordóñez, apenas tuvo referencias hacia la situación de los barrios en el debate organizado por El Norte de Castilla. La candidata de Ganemos se centró en cuestiones mucho más generales relativas a la participación ciudadana y la transparencia, mientras que el resto de los participantes, los candidatos del PP, PSOE y Ciudadanos, sí entraron en la batalla por conseguir el apoyo del movimiento vecinal.

Y fue en este ámbito en el que la candidata socialista y el cabeza de lista de la formación naranja encontraron una mayor sintonía, puesto que ambos dispararon hacia el mismo blanco. Tanto Miriam Andrés como Mario Simón acusaron al alcalde de gobernar de espaldas a la ciudadanía y de no mantener cauces de interlocución con los representantes de las asociaciones de vecinos.

En este sentido, el candidato de Ciudadanos fue el más crítico con el equipo de gobierno del PP, recalcando que durante sus contactos con los vecinos han recibido continuas quejas. «El equipo de gobierno no les ha escuchado, no les ha permitido participar, no les ha consultado, no les ha informado y ha abandonado a los barrios. Es el sentir general de los vecinos», manifestó Mario Simón, quien indicó que su partido pondrá a los barrios en el centro de la política del Ayuntamiento. Mario Simón recalcó que se potenciarán actuaciones como la limpieza de los parques y jardines, la poda, el mantenimiento del mobiliario, la limpieza de los juegos infantiles, la reposición de aceras y la ordenación del tráfico, «porque esta es la gestión cotidiana que debe hacer el Ayuntamiento para que mejore la calidad de vida y se esté a gusto en su ciudad», señaló.

Miriam Andrés incidió en esta idea y desgranó una serie de propuestas directamente dirigidas a mejorar la interlocución con los vecinos. En este sentido anunció la recuperación de la figura del concejal de Barrio, según el modelo que tuvo durante los mandatos de Heliodoro Gallego, en el que cada edil del equipo de gobierno se responsabiliza de un barrio concreto. Asimismo, señaló que se recuperará el Policía de Barrio, «pero en la calle, no en los centros sociales» y anunció otras medidas como reuniones obligatorias anuales con la Federación de Vecinos y un puerta a puerta por toda la ciudad de la alcaldesa que se desarrollaría una vez al año.

Por su parte, Alfonso Polanco, explicó que la ciudad debe contemplarse como un todo homogéneo y recordó estadísticas que reflejan que la capital palentina es una de las ciudades más seguras de España, de las más baratas para vivir y con más calidad de vida. «Palencia lo tiene todo», bromeó, recordando el eslogan publicitario de las campañas promocionales que ha desarrollado el Ayuntamiento en los últimos años. Asimismo, defendió su gestión con respecto a los barrios, recalcando que se ha invertido de forma homogénea por toda la ciudad y atendiendo también a las grandes necesidades. Polanco señaló que se ha trabajado en la renovación de los colectores, las redes de saneamiento y la iluminación. Asimismo, recordó iniciativas de regeneración urbana y planteó nuevos proyectos para la recuperación de zonas degradadas en San Pablo y Santa Marina y en Pan y Guindas.

En cuanto a la participación ciudadana, la propuesta que de presupuestos participativos, defendida a lo largo de todo el mandato por parte de Ganemos, parece ya haberse incorporado al ideario de todos los partidos, que lo incluyen entre sus propuestas.

La candidata de Ganemos incidió en esta idea y garantizó la creación de Consejos Sociales de Zona, para ayudar a las personas más necesitadas, así como el fortalecimiento de las competencias de los consejos municipales. Ganemos defiende además la toma de decisiones municipales mediante consultas continuas a los ciudadanos y la celebración de asambleas populares.

En Ciudadanos, se remiten fundamentalmente al aprobado Reglamento de Participación, para el que garantizan el estricto cumplimiento, mientras que desde el PSOE se reclama una Ordenanza de Transparencia y una modernizacion de la administración electrónica. Aquí jugo su baza Polanco, que detalló los próximos pasos que se darán en cuanto a la implementación de una nueva sede electrónica, una plataforma on line que facilitará la demandada participación ciudadana.