El alcalde de Íscar opta a la reelección por tercera vez con un partido rebautizado Luis María Martín García, alcalde de Íscar. Carmen Aceves vuelve a encabezar la lista del PSOE y la hasta ahora edil de Cultura, Nieves Muñoz (CI-CCD), se pasa a Ciudadanos CRUZ CATALINA Íscar

El actual regidor iscariense por la coalición Candidatura Independiente-Ciudadanos de Centro Democrático (CI-CCD), ahora rebautizada como Centristas, Luis María Martín García, optará de nuevo a la reelección en la que será su tercera convocatoria electoral como cabeza de cartel. Una lista de la que se han caído dos de las mujeres de su actual equipo de gobierno, la concejala de Hacienda, Amparo Sánchez Herrero, por motivos personales, y la de Cultura, Nieves Muñoz Sanz, que en esta ocasión concurre en la candidatura de Ciudadanos. Pese a ello mantiene de los actuales concejales a Jesús García Alcalde, Alfredo Muñoz Oviedo y Roberto Díez Esteban como suplente.

El resto hasta completar los diecisiete nombres de la lista son a partes iguales nuevos, Isabel Rico Velasco, Olga Aceves de Miguel, Juan José Merino Hernánsanz, María Concepción del Caño García, Miriam Oviedo Hernández, Ana María Muñoz Gascón y Soraya Martín de la Calle, y algunos de los que ya participaron en la candidatura en 2015 como Eugenio Díez García, Ana Isabel García Carrera, José Luis Cuadrillero Sanz, José Miguel Suárez González y Luis Ángel San Miguel Rico.

La actual edil socialista responsable de la Concejalía de Educación, además de diputada provincial, Carmen Aceves Gómez, encabeza por cuarta vez la lista del PSOE al Ayuntamiento de Íscar en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, de la que se cae su actual compañero de grupo, el histórico afiliado Baltasar Benito Merino, y en la que figuran algunas de las personas que ya la acompañaron hace ahora cuatro años pero no salieron elegidas como Azucena García Herrero y Marta Tena Juárez ocupando los puestos 2 y 3, Rubén Jiménez Vicente, el ex concejal Roberto Manso Muñoz, Angélica Llanes de la Fuente y Santiago Cabeza González. Completan la lista María Antonia Domínguez Fernández, el docente Fernando Podadera Cobos, María Orlanda Bustamante Rodríguez, el también ex concejal que además fuera candidato a la alcaldía Carlos Hernánsanz Alcalde, Pilar Anel Sánchez y, en último lugar como ya lo hiciera en 2015, el histórico solista vallisoletano Jorge Félix Alonso Díez.

Repitiendo por segunda vez en los comicios municipales y con la esperara de obtener en esta ocasión representación en el consistorio de la villa carpintera, Julián Sanz Muñoz encabeza la candidatura de la formación regionalista Partido Castellano-Unidad Comunera (PCAS-UC) en la que figuran en los primeros puestos Mariano Cabrero Sánchez, Noelia Gutiérrez García, Jonatán Cubero Pascual, Ana Isabel Gutiérrez García, Jorge Gutiérrez Barrio y María Lourdes Martín de Benito.

En Íscar concurrirán cinco candidaturas el 26 de mayo. Además de Centrados, PSOE y PCAS-UC, optan el PP, con José Andrés Sanz como cabeza de lista y Tomás Mart'ín por Ciudadanos.