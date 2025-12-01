El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos de rehabilitación en viviendas. I. Aizpuru

Las viviendas consumen el 20% de la energía y la mitad dependen del gas para climatizarlas

Las eléctricas exigen incentivos fiscales para la electrificación de los hogares y destacan las bombas de calor como el dispositivo un 80% más eficiente que las calderas de gas

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:12

Comenta

El parque de viviendas supone el 18% del consumo energético total en España y el 8% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero, ... sobre todo debido a la climatización -aires acondicionados en verano y calefacciones en invierno-. En datos, la climatización supone el 90% del consumo energético de las viviendas, además del funcionamiento de los electrodomésticos, pero el problema es que ese proceso de regular la temperatura de la vivienda se hace en un 50% a través de combustibles fósiles y solo un 11% a través de electricidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  2. 2

    Covaresa se despide de su único quiosco después de tres décadas
  3. 3

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  4. 4 Soterrarlo todo
  5. 5

    Condenada a devolver 23.000 euros de pensión por empadronarse su hijo en su casa
  6. 6

    Adiós a Musicarium, el «hogar para músicos» de todas las edades y niveles
  7. 7

    Esta semana comienzan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  8. 8

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  9. 9

    El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión
  10. 10

    Salen a subasta cinco chalés por medio millón de euros en un pueblo de Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las viviendas consumen el 20% de la energía y la mitad dependen del gas para climatizarlas

Las viviendas consumen el 20% de la energía y la mitad dependen del gas para climatizarlas