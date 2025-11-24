El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una vivienda en alquiler. R. C.

El negocio de comprar para alquilar: la rentabilidad que obtienen los caseros sube al 7%

De Tarragona a San Sebastián, el boom de los precios y la falta de oferta engorda la brecha entre propietarios e inquilinos

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:06

La subida desbocada de los precios de la vivienda vuelve a engordar la brecha entre aquellos que forman parte de un país de propietarios y ... los que se ven obligados a pagar alquileres cada vez más altos al no poder acceder a una casa. En octubre de 2025, la rentabilidad bruta del alquiler en España alcanzó el 6,91%, lo que implica un 5,8% más que hace un año y un 6,8% que lo conseguido en septiembre.

