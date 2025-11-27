El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Efe

La guerra hipotecaria dispara la firma de estos préstamos un 12% en su mejor septiembre desde 2010

El interés medio llega al 2,85%, el más bajo desde enero de 2023 y ya suma ocho meses consecutivos por debajo del 3%

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:54

La guerra hipotecaria de la que ahora reniega la mayor parte de los grandes bancos españoles al haber dejado -para algunos- de ser rentable sigue ... dejando cifras de récord a medida que salen las estadísticas. En el mes de septiembre, cuando las entidades aún estaban metidas de lleno en una fiera competencia por captar clientes, se firmaron 46.129 préstamos para vivienda, un 12,2% más respecto al año anterior.

