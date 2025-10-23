El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos personas miran anuncios de vivienda en una inmobiliaria durante la crisis sanitaria R.C.

Más de 300.000 inquilinos se enfrentan al subidón de sus alquileres firmados durante la pandemia

Los precios se han disparado de media un 40% y miles de familias temen la revisión de su contrato tras los cinco años que rige la ley

Edurne Martínez
Cristina Cándido

Edurne Martínez y Cristina Cándido

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:16

El precio medio de los alquileres en 2020 era de 856 euros al mes por un piso de 80 m2. La pandemia obligó a muchos ... caseros a revisar sus rentas a la baja, pero cinco años más tarde ese escenario es inimaginable. Las familias pagan hoy por ese mismo apartamento, de media, 1.144 euros mensuales, un 37% más. La inflación general acumulada en este lustro ha sido del 20%, según el INE, por lo que los alquileres prácticamente doblan la subida del IPC. Y hay comunidades mucho más perjudicadas que otras: en Madrid, Cataluña y Baleares se superan ya los 1.500 euros de media mensual.

