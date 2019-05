JJ Vaquero protagonizará hoy en Valladolid la gala de entrega de los Premios e-volución El artista vallisoletano conducirá el acto que desvelará los ganadores de esta undécima edición L. M. SANTAMARÍA Valladolid Miércoles, 8 mayo 2019, 12:53

Humorista, afamado monologuista, pero también comprometido con causas de envergadura como la lucha contra el acoso escolar o a favor de las actividades que desarrolla el Banco de Alimentos, JJ Vaquero es un consagrado artista que no deja de cosechar éxitos con su humor gamberro y rompedor. Es guionista y colaborador del programa de Antena3 TV 'El Hormiguero', de Antena3 TV, también colabora en 'YU: No te pierdas nada', de 40 Principales; y 'Lo Mejor Que Te Puede Pasar', de Melodía FM; y es cómico de 'El Club de la Comedia'». Ha sido guionista de varios espectáculos y programas como la Gala de Los Goya y, en sus actuaciones, destaca por abordar sin complejos la vida cotidiana siempre desde su particular punto de vista.

Así lo demostrará el próximo miércoles 8 de mayo en la gala de entrega de los Premios e-volución, un certamen que reconoce a los mejores en el mundo digital: desde negocios digitales, ecommerce, diseños pensados para navegar desde el móvil, comunicación digital, la mejor solución virtual y el proyecto educativo más innovador. La gala se desarrollará a partir de las 20:30 horas en el Pabellón de Cristal del Museo de la Ciencia de Valladolid. Para acceder a la misma es imprescindible invitación.

Los Premios e-volución están organizados por El Norte de Castilla, cuentan como patrocinadores a la Junta de Castilla y León, Laboral Kutxa y Aspama, Iberdrola es colaborador y el Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y León participa como 'partner'.

Fiel siempre a su vocación de apoyo y difusión en la sociedad, El Norte de Castilla convoca cada año, desde hace once, los Premios e-volución, un certamen que quiere reconocer a los mejores en el mundo digital. Son 11 años ya promocionando, ayudando y dando voz a empresas, entidades, particulares y ONG que han apostado por lo digital para seguir avanzando en su actividad.

Nueva categoría

Este año cuentan con una categoría nueva dedicada a los asistentes virtuales que comienzan a poblar nuestras casa, puestos de trabajo y medios de transporte: premios a la mejor solución virtual. Las restantes cinco categorías repiten: mejor iniciativa de negocio digital, mejor comunicación digital, mejor solución de movilidad, mejor UX web y mejor proyecto educativo, destinado, este último, a sacar a la luz los proyectos e ideas que, en muchas ocasiones, se quedan en las aulas. Como todos los años hay un premio especial a la candidatura más votada por la audiencia.

Los Premios e-volución cuentan, además, con un jurado de lujo y que representa los diferentes agentes que, con su esfuerzo y trabajo, construyen esta sociedad digital: Benjamín Sahelices, director de la Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid (UVA); Carlos Ceruelo Sanabria, CEO de BilliB y socio de Everis (grupo NTT); Antonio Ferreras García, director centros I+D de Telefónica; María Victoria Seco Fernández, directora general de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León; Alberto Hernández, director general de INCIBE, y un representante del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y León.