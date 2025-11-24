El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, este lunes en un acto. E. P.

Nuevos límites a los contratos de formación: ninguna empresa podrá superar la treintena

El Gobierno aprobará mañana un reglamento pendiente de la reforma laboral que restringirá a tres el máximo de este tipo de contratos en micropymes

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

Casi cuatro años después de entrar en vigor la reforma laboral, el Gobierno aprobará este martes un reglamento pendiente que limitará el número de contratos ... formativos en las empresas con el objetivo último de «garantizar una formación de calidad y adaptada a la realidad productiva del país». Así lo anunció este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante su participación en el Acto de lanzamiento del 40º aniversario de las escuelas taller-programa TándEM: Transformando vidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios
  2. 2

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  3. 3

    «Cariño, está calcinado»
  4. 4

    El matrimonio de Puente Duero que dice adiós a su frutería después de 52 años
  5. 5 La Policía Local de Arroyo frustra en una misma madrugada un intento de suplantación policial y una acción vandálica
  6. 6

    Relevo en la medicina de Urgencias y Emergencias, Gonzalo Ibáñez pasa el testigo a Rosa Ibán
  7. 7

    Vicente y Marisa cierran El Jardín
  8. 8 Tres detenidos con 700 piezas de coches robadas en Valladolid y Palencia
  9. 9

    Dos guardias civiles detenidos en una importante operación antidroga en Segovia
  10. 10

    Lazos vallisoletanos en el juicio al fiscal general

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Nuevos límites a los contratos de formación: ninguna empresa podrá superar la treintena

Nuevos límites a los contratos de formación: ninguna empresa podrá superar la treintena