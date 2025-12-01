El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los médicos será una de las profesiones que sufrirá la falta de relevo. R. C.

Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de las jubilaciones del baby boom

Solo las grandes metrópolis podrán compensar los puestos de esta generación, advierte Fedea, que alerta de que los extranjeros también envejecen

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:45

Comenta

No habrá relevo para la oleada de jubilaciones que se vivirá en España a partir de esta próxima década a consecuencia del retiro de la ... generación del 'baby boom'. Solo las grandes metrópolis como pueden ser Madrid y Barcelona conseguirán cubrir los puestos que dejarán vacantes nuestros mayores, pero en la mayor parte de comunidades autónomas se registrará un déficit de mano de obra, sobre todo en profesiones cualificadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  2. 2

    Covaresa se despide de su único quiosco después de tres décadas
  3. 3 Soterrarlo todo
  4. 4

    Condenada a devolver 23.000 euros de pensión por empadronarse su hijo en su casa
  5. 5

    Esta semana comienzan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  6. 6

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  7. 7

    Adiós a Musicarium, el «hogar para músicos» de todas las edades y niveles
  8. 8

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  9. 9

    El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión
  10. 10

    El último trámite antes del juicio por la muerte de Esther López

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de las jubilaciones del baby boom

Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de las jubilaciones del baby boom