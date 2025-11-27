El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Transformación Digital, Óscar López (derecha) conversa este miércoles con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el pleno del Congreso.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López (derecha) conversa este miércoles con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el pleno del Congreso. EFE

El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%

Empleo público ·

Recibirán en diciembre un 2,5% retroactivo desde enero, hasta un 2% en 2026 -medio punto vinculado al alza de la inflación-, un 4,5% en 2027 y finalmente otro 2% en 2028

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025

Comenta

El salario de los funcionarios se descongelará después de once meses de bloqueo y subirá un 11% hasta 2028. El Gobierno arrancó el miércoles por ... la noche –tras otra reunión de varias horas, al igual que el lunes pasado- el sí de los sindicatos CSIF y UGT para firmar este mismo jueves (a las once de la mañana en la sede del ministerio) un nuevo acuerdo para mejorar las condiciones laborales de más de 3,5 millones de empleados públicos, aunque CC OO aún medita si terminará aceptándolo o se abstendrá al mantener algunas reservas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  2. 2

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años
  3. 3 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  4. 4

    Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»
  5. 5 Atribuyen al asesino de Eli ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima
  6. 6 El salmantino Fernández Vera cae fulminado en la crisis por el desfalco en la investigación del cáncer
  7. 7 Tres detenidos por lanzar droga y móviles en pelotas de tenis a la cárcel de Segovia
  8. 8

    «La estación habría que repensarla porque no es idónea para soterrar»
  9. 9 Una supuesta deuda por la compra de droga motivó el apuñalamiento en Barrio España
  10. 10 Estos son los veinte restaurantes de Castilla y León que conservan su Estrella Michelin

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%