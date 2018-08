No habrá huelga de vigilantes en los aeropuertos de Barajas y Las Palmas El sindicato convocante cancela el paro que comenzaba mañana tras conseguir que la empresa abone todos los pluses a sus trabajadores LUCÍA PALACIOS Madrid Jueves, 23 agosto 2018, 13:23

Los usuarios de avión que regresaban o comenzaban sus vacaciones estos días pueden estar tranquilos. No habrá huelga de vigilantes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que comenzaba mañana hasta el 3 de septiembre, ni en el de Las Palmas de Gran Canarias, que se anunció ayer mismo para el periodo del 2 al 9 de septiembre.

Así lo ha confirmado hoy Alternativa Sindical, la organización responsable de ambas convocatorias de huelga, que ha celebrado el «exitoso» acuerdo alcanzado «in extremis» entre el citado sindicato e Ilunion, la empresa adjudicataria de la vigilancia en los arcos de seguridad de ambos aeropuertos, que ha accedido a «todas y cada una de las exigencias y mejoras reclamadas», según se explica en un comunicado.

El punto clave en las reivindicaciones ha sido el reconocimiento de los complementos salariales que los vigilantes tenían consolidados como pueda ser el plus de asistencia, plus madrugue, ambos con devengo desde el 1 de julio y que no fueran ni compensados ni absorbidos por otros complementos.

Asimismo, se ha ratificado que la empresa tampoco compensará ni absorberá el plus de radioscopia aeroportuaria (que asciende a 192 euros al mes), abonándolo íntegramente a todos los vigilantes de seguridad. Por consiguiente los vigilantes que con anterioridad a la subrogación cobraban la radioscopia no serán compensados ni absorbida además de abonar íntegramente, también, los pluses de aeropuerto (que se sitúa en 192 euros) y rotación (97 euros).