La mitad de los autónomos se queda sin vacaciones de verano Cocineros y camareros trabajando en un restaurante. / Efe El informe de ATA refleja una «leve mejoría» respecto al año pasado, ya que un 11% de los que no veranean sí que cogerán unos días de descanso durante otra época del año EDURNE MARTÍNEZ Madrid Miércoles, 10 julio 2019, 13:27

Solo uno de cada dos trabajadores autónomos (49,7%) se irá de vacaciones este verano y además en un periodo mucho más reducido que la mayoría de los asalariados: únicamente el 6,2% disfrutará de más de 20 días de vacaciones. Según el segundo informe realizado por la Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) sobre sus hábitos vacacionales que se ha presentado este miércoles en Madrid, ocho de cada diez de los que se van de vacaciones lo harán menos de 15 días, de los que la mayoría (42%) lo hará una semana.

La noticia positiva es que estos datos, por negativos que parezcan, presentan una «leve mejoría» respecto a los del año pasado, ya que entre los que afirman no poder irse de vacaciones estos meses de verano, el 11% sí que cogerá unos días de descanso durante otra época del año. Este porcentaje se corresponde sobre todo con aquellos autónomos con negocios relacionados con la hostelería y cuya facturación depende en su mayor parte de las vacaciones de los demás.

Esta mejoría se debe, según constató Lorenzo Amor, presidente de la asociación, a dos factores. Por un lado, a que los sectores profesionales «están creciendo» como consecuencia de la mejora económica del país. Por otro, a que cada vez hay más autónomos con trabajadores a su cargo, por lo que hay más posibilidades de dejar a alguien al frente del negocio durante las vacaciones.

Todo el verano conectados

Y es que también hay una clara diferencia entre los que tienen trabajadores empleados y los que no. De los que se sitúan en el primer caso, seis de cada diez disfrutarán de vacaciones, frente al 49% de los que no cuentan con trabajadores.

Ese es un punto fundamental también a la hora de desconectar del trabajo, ya que a pesar de que algunos cierran el negocio (52%) y otros dejan a alguien al cargo, solo uno de cada diez autónomos asegura desconectar completamente durante sus vacaciones.

Las razones para no poder coger vacaciones son, básicamente, económicas. El 36% afirma que no puede cerrar nunca su empresa, el 27% que no se lo puede permitir económicamente y el 23% que no puede estar sin ingresos durante una semana al año.

Destaca el hecho de que de los que no se van de descanso en todo el año, el 35% sí fue el año pasado, el 8% lleva más de dos años sin ir y el 19% lleva más de cinco años sin salir de vacaciones. Por el contrario, de los que salen este verano, el 66% suele ir todos los años y el 25% no había ido de vacaciones en 2018.