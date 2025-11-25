Yolanda Díaz tacha de «indecente» el ERE de Telefónica que suma ya 5.700 afectados

Telefónica terminará este martes de comunicar a las siete sociedades del grupo afectadas por el expediente de regulación de empleo (ERE) el número de personas ... que pretende despedir. A falta de la última reunión que comienza a las 16 horas con Telefónica SA, el centro corporativo de la operadora, esta mañana ha aumentado en 373 el número de salidas a las 5.319 que se concretaron ayer hasta un total de 5.692. Ahora que la operadora tiene al Estado como su principal accionista a través del 10% de las acciones de la Sepi, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha enviado una carta al organismo público en el que califica de «indecente» que una empresa «con beneficios y participada públicamente» decida despedir a más de 5.000 personas, según confirmaron fuentes del ministerio a este periódico.

Muy previsiblemente las negociaciones con los sindicatos, que se extenderán durante todo el mes de diciembre, rebajarán la cifra dada hoy, pero este número revela que el primer ERE de la era Murtra será muy similar al último firmado en la operadora en 2023 y que se cerró con las últimas salidas a principios de 2024. En aquel momento la operadora comenzó proponiendo 5.100 bajas pero se cerró con 3.400 salidas tras las negociaciones, y podría ocurrir lo mismo en esta ocasión. Es el noveno ERE que Telefónica lleva a cabo en los últimos 25 años en los que han sido despedidas más de 45.000 personas.

La jornada de este martes ha sumado 140 propuestas de despido en la división de Telefónica Global Solutions, el 22% de su plantilla, y otras 233 bajas en Telefónica Innovación Digital. El proceso de ajuste se está conociendo poco a poco porque la compañía ha abordado las reuniones con cada una de las siete filiales afectadas por separado, lo que significa además que las condiciones pactadas para las salidas podrán ser diferentes.