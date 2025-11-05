El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Supremo cuestiona la legalidad de los aranceles globales de Trump

Los jueces conservadores se suman al escepticismo sobre la autoridad presidencial para imponerlos sin aprobación del Congreso

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:29

Comenta

El Tribunal Supremo de Estados Unidos celebró este miércoles una audiencia histórica para determinar si Donald Trump actuó dentro de la ley al imponer aranceles ... globales del 10% al 50% sobre la mayoría de las importaciones mundiales. Sobre la mesa está el comercio mundial, pero también el tamaño del poder presidencial en EEUU.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los más ricos de Castilla y León: cuatro salmantinos y tres segovianos lideran la lista Forbes
  2. 2

    «Locura» por el restaurante Martín Quiroga: hasta 21 horas de cola para conseguir reserva
  3. 3 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia
  4. 4

    La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande
  5. 5 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pueblo de León
  6. 6

    Buscan un implante coclear perdido por una niña vallisoletana de 13 años: «Se lo habían puesto una hora antes»
  7. 7

    Los inesperados aliviaderos de agua del Arco de Ladrillo
  8. 8 Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas
  9. 9

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  10. 10 La Policía Local recoge una culebra que una mujer encontró entre sus sábanas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Supremo cuestiona la legalidad de los aranceles globales de Trump

El Supremo cuestiona la legalidad de los aranceles globales de Trump