XI Premios e-volución de El Norte de Castilla Los revolucionarios de la era digital Organizadores, patrocinadores y premiados posan al final de la gala sobre el escenario. La gala de entrega Representantes del ámbito empresarial e institucional de Castilla y León arroparon anoche a los galardonados en los XI Premios e-volución de El Norte de Castilla ANDREA DÍEZ Valladolid Jueves, 9 mayo 2019, 18:12

En la época de las comunicaciones no está todo inventado. La imaginación no tiene límites y, por lo tanto, el ser humano continuará buscando la forma de materializar sus ideas para cumplir sueños personales, aportar mejoras a la sociedad o contribuir a la concienciación del respeto por un mundo más ecológico. Y así lo demostraron los ganadores de cada una de las categorías de los Premios e-volución, de El Norte de Castilla en su décimo primera edición. Un reconocimiento que pone en valor los esfuerzos realizados a través de sus siete categorías: Negocio digital, para Cashless; Comunicación digital, para Profesor 10 mates; Movilidad, para Vaughan Radio; Usabilidad para The 42 Degrees; Mejor solución virtual para Entamar, y en la categoría Mejor proyecto educativo, el reconocimiento fue para Kirón mientras que el Premio especial de la audiencia recayó en Tu comercio Vecino.

El humorista J. J. Vaquero fue el encargado de conducir la entrega de los galardones, en el Pabellón de Cristal del Museo de la Ciencia, en Valladolid, con un entregado público que respondió con aplausos a los, a ratos, irreverentes chistes que giraron sobre la tecnología, Valladolid, la gastronomía y la política.

La sesión arrancó con la intervención del director de El Norte de Castilla, Ángel Ortiz, que destacó el compromiso con el «derecho a la buena información» gracias a un periodismo que ha mantenido a lo largo de los 165 años de historia del periódico «una alianza con la sociedad». Además, se refirió a la evolución de los medios en el entorno digital, como Leonoticias y Burgosconecta, que lideran la información 'online' en sus ámbitos provinciales. En este sentido, destacó el nuevo proyecto que ha estrenado El Norte de Castilla con el modelo On+. Una fórmula mixta que combina información pública y de pago. Un esfuerzo que servirá para que «los lectores tengan mayor seguridad frente a las noticias falsas e información útil para decisiones día a día», apuntó.

La directora de Zona Valladolid y Palencia de Laboral Kuxta, Eva Morón, fue la encargada de entregar el primero de los premios de la noche correspondiente a la categoría de Mejor Iniciativa de Negocio Digital. Cristina García y Juan Carlos Álvarez subieron al escenario, con un fuerte aplauso, y recogieron el trofeo por la creación y diseño de Cashless Band. Se trata de una pulsera inteligente pensada especialmente para el sector hotelero que facilita tanto el pago como el acceso a instalaciones gracias a un chip de tecnología NFC. Y es que la base de los principales avances tecnológicos de hoy en día se asientan en materias troncales de ciencia como la física, la y química y las matemáticas.

No sabemos si el siguiente galardonado sigue al pie de la letra aquello de que «todo es número», como apuntaba Pitágoras, pero con el proyecto 'Profesor 10 mates' Sergio Barrio Gómez convenció al jurado de los Premios e-volución para ganar la categoría de Mejor Comunicación Digital. El director Comercial de El Norte de Castilla, Domingo Rodríguez, le entregó el trofeo, precedido por una gran ovación. Los originales tutoriales, a través de su canal de YouTube, cuentan con miles de alumnos virtuales de Secundaria, ESO, Bachiller y Universidad.

Y con la finalidad de formar, y más concretamente de enseñar idiomas, pero a través de las ondas, sorprendió la aplicación para móvil que ha creado la empresa vallisoletana Solid Gear, premio a la Mejor solución de movilidad. Esta aplicación ha conseguido adaptar el método Vaughan a las necesidades de un usuario que demanda interactividad con el profesorado. Raquel Pérez y Gonzalo González recogieron el premio en nombre de todo el equipo, del que también forma parte Giro Ramíreze, de manos de Oliver del Arco de ASPAMA.

Después fue el turno a la categoría de Mejor UX Web. La directora de Marketing de El Norte de Castilla, Charo López, dio la enhorabuena a Ignacio Lanao y Roberto González de YRG Comunicaciones. Responsables de la operatividad de la web The 42 Degrees Company, que producen latas autocalentables de bebidas y alimentos líquidos

Tras ellos, el quinto premio de la noche destinado a reconocer la Mejor Solución Virtual lo entregó Ignacio Antolín, responsable de Relaciones Institucionales de Iberdrola, al proyecto ENTAMAR. Subieron a recogerlo Guillermo Vázquez, Eduardo Sánchez y Julián Andújar, por una aplicación de realidad aumentada que consigue 'materializar' un mundo virtual pensada para mejorar la estancia de los niños hospitalizados.

A continuación, la entrega de la sexta categoría a Mejor Proyecto Educativo corrió a cargo de la Directora general de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León, Victoria Seco. En esta ocasión fue para la iniciativa Kirón, que recogieron Gonzalo Blázquez, Miguel García y Elías Díez. Los tres han ideado un sistema para la sustitución de placas solares tradicionales por otro de persianas solares pensado para empresas y hogares con energía verde.

La gala finalizó con la entrega del Premio de la Audiencia, que se otorga gracias a los votos de los internautas. En esta ocasión fue para 'Tu comercio vecino', una campaña publicitaria para incentivar las compras en el medio rural. Jesús Marcos Herreras, presidente de Fecosva y Roberto González, director creativo de la agencia YRG Comunicación, subieron al escenario, donde el director de El Norte de Castilla, Ángel Ortiz, le esperaba para entregarle este nuevo reconocimiento.

La XI Edición de los Premios e-volución ha contado con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, Laboral Kutxa y ASPAMA; Iberdrola, como colaborador digital, y el Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y León, como partner.