El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Todo preparado para el pitido inicial en el Portugalete-Real Valladolid
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, durante una rueda de prensa. Reuters

La Reserva Federal baja los tipos de interés en EEUU un cuarto de punto por la ralentización económica

Se trata del segundo descenso del año, en un clima de incertidumbre sin datos macroeconómicosdebido al cierre de gobierno

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:21

Comenta

La Federal Reserve de EEUU llevó a cabo este miércoles un esperado recorte de un cuarto de punto porcentual sobre los tipos de interés de ... referencia, en lo que constituye una jugada tan preventiva como condicionada por la falta de certidumbre. Con ello, los tipos de interés en la primera potencia pasarían al 3.75%-4%, la primera vez desde noviembre de 2022 que bajan por debajo del 4%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  2. 2 Calendario Laboral 2026 en España: festivos nacionales y locales en Castilla y León
  3. 3

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  4. 4

    Aprobada la urbanización de las calles para 682 pisos junto al Zambrana, el 70% de VPO
  5. 5

    Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales
  6. 6

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  7. 7

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  8. 8

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  9. 9

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  10. 10

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Reserva Federal baja los tipos de interés en EEUU un cuarto de punto por la ralentización económica

La Reserva Federal baja los tipos de interés en EEUU un cuarto de punto por la ralentización económica