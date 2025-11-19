El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Urgente El juez libera a Cerdán al considerar «mitigado» el riesgo de que destruya las pruebas de su trama corrupta
El CEO de Redeia, Roberto García Merino, la presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor, y la directora general de Operación de Red Eléctrica, Concha Sánchez EFE

Red Eléctrica pide hacer permanentes las medidas temporales de refuerzo del sistema tras el apagón

La CNMC prorroga quince días más los procedimientos establecidos e insta al operador a que realice la propuesta de los cambios normativos que estime oportunos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:47

Comenta

Red Eléctrica ha pedido que varias de las medidas de refuerzo que se están aplicando en el sistema eléctrico con carácter temporal para reforzar la ... seguridad de suministro y evitar nuevos apagones se conviertan en permanentes. Más de seis meses después del cero energético, el operador del sistema considera necesario que se inicie el correspondiente trámite de consulta pública de los procedimientos de operación para convertir estas medidas excepcionales en fijas antes de que finalice el plazo máximo de tres meses contemplado en dicha resolución.

