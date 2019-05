XI Premios e-volución de El Norte de Castilla Un profesor de matemáticas a golpe de clic Domingo Rodríguez, director Comercial de El Norte de Castilla, entrega el premio a Sergio Barrio. / Gabriel Villamil Mejor Comunicación Digital Profesor 10 de Mates es el docente ideal de matemáticas, física y química a través de plataformas multimedia como YouTube LAURA MARTÍN SANTAMARÍA Valladolid Jueves, 9 mayo 2019, 18:10

Sergio Barrio es un profesor ponferradino que lleva más de 15 años manteniendo viva en el aula la pasión por las matemáticas. Desde 2013 lo hace también en el entorno digital. Él es Profesor 10 de Mates. Un docente y youtuber cuyos vídeos arrasan en la red, ya que, de forma divertida, amena y didáctica explica los problemas que sus alumnos le plantean en materia de matemáticas, física y química.

–Lo suyo tiene mérito. Tiene en su haber 300.000 alumnos.

–Así es. Tengo más de 300.000 seguidores entre todas las redes sociales, 1 millón de visitas en la web y 2 millones de reproducciones mensuales en Youtube. No me imaginaba esto cuando empecé con este proyecto.

–¿Cómo fueron esos inicios?

–Profesor 10 de Mates surgió con la idea de ayudar a mis alumnos de ESO y Bachiller. Muchos, al ir a la universidad, me pedían de forma recurrente que les echara una mano con determinados ejercicios. Empecé a crear tutoriales que a ellos les resultaban muy útiles, pero pronto los usuarios empezaron a pedir más y más temas y así el canal fue creciendo.

–¿En qué se ha convertido el proyecto?

–En una herramienta fundamental para los chavales. Un complemento vitamínico de las clases. En un clic, tienen las derivadas o la resolución de ecuaciones por Ruffini, sin tener que buscarlas en los apuntes. Me adapto a sus necesidades y subo ejercicios que les ayuden a preparar sus exámenes. Esto les ha hecho perder el miedo a las matemáticas. Tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta e intento que se note en cada vídeo, haciendo que se diviertan mientras aprenden.

–Premio e-volución a la Mejor Comunicación Digital. ¿Qué más le ha aportado este proyecto?

–Todo lo que me ha pasado en estos años ha sido increíble. Los seguidores son muy fieles y el apoyo en estos premios e-volución ha sido total. Mantener este proyecto requiere mucho trabajo y que te lo reconozcan de esta manera es estupendo. Los usuarios me escriben y me cuentan sus historias personales. Alguno me ha dicho que, tras una hospitalización, gracias a los tutoriales ha conseguido remontar el curso. Eso me satisface por completo. Lo mejor de todo es la retroalimentación. Los comentarios y las críticas de los usuarios son fundamentales y hacen que sea un canal muy vivo. Ahora mi intención es ir un paso más allá haciendo divulgación científica.