El reto económico de atender el aumento de la expectativa de vida

Mesa de redaccion sobre pensiones con Elisa Chulia, Juan Carlos de Margarida y David Carrasco moderada por Julio G. Calzada. / RAMÓN GÓMEZ Los expertos proponen una adecuación del sistema de pensiones para asegurar el futuro de las prestaciones JULIO G. CALZADA Valladolid Martes, 2 julio 2019, 21:42

La sociedad ha logrado un importante éxito; la expectativa de vida se ha doblado en los últimos ciento cincuenta años y ha crecido de manera casi exponencial en los últimos ochenta años. Lo que antes se denominada 'tercera edad' se ha convertido en una nueva etapa de la vida en la que, liberados del trabajo, los beneficiarios disfrutan del cobro de una pensión mientras continúan con una actividad que incluye muchos aspectos de la vida.

La llegada hasta la edad de jubilación de las masas de españoles nacidos en los años sesenta del siglo pasado, los de mayor natalidad en España, preocupa porque el sistema de pensiones parece superado por el crecimiento permanente de sus beneficiarios que además alcanzan prestaciones más elevadas y con una esperanza de vida prolongada. Patrocinada por BBVA, El Norte de Castilla convocó ayer una mesa de redacción con la presencia de tres expertos en pensiones y economía para conocer los problemas del futuro y sus posibles soluciones.

A la convocatoria respondieron Elisa Chulia, profesora titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, de la cual fue Decana entre 2007 y 2011. Desde 2005 coordina y dirige las investigaciones y publicaciones sociales que promueve Funcas y, desde 2016, forma parte del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones. A su lado la mesa contó con la presencia de Juan Carlos de Margarida, decano del Colegio de Economistas de Valladolid y profesor titular en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valladolid y David Carrasco Pérez de Mendiola, director general de BBVA Pensiones y director comercial y márketing en BBVA AM.

Cuestión de éxito

Destacó precisamente Chulia en la apertura del encuentro el enorme cambio demográfico, el «éxito social conseguido, porque hemos ganado tiempo de vida, algo que no debe entenderse como un problema. Se trata de un éxito de partida» afirma la investigadora. Los expertos del siglo pasado que organizaron y perfeccionaron el sistema del Estado del Bienestar no previeron que ese cambio social requeriría para ser sostenible «una revisión extensa y profunda» añade Elisa Chulia. «No es una condena, sino lo contrario. De manera que hay que conseguir que el mantenimiento de este sistema no se convierta en un fracaso social», apunta.

«Tenemos la inmensa suerte de vivir en un momento como este, en el que casi se ha duplicado la esperanza de vida», comienza su intervención David Carrasco, quien apunta así al optimismo con el que se desarrolla el encuentro. «Se trata de saber cómo nos adecuamos para lograr un equilibrio intergeneracional», explica.

De Magarida por su parte, apunta a la importancia de llevar a cabo una reflexión tranquila «y a medio y largo plazo» matiza. El objetivo es lograr que las próximas generaciones conserven la mismas condiciones de vida en pensiones. Y señala que la pensión media sube y rondará los mil euros en 2020, mientras que los ingresos por cotizaciones no se han recuperado todavía. «Cada jubilado recibe de media un 44% de prestaciones de lo aportado al sistema. ¡Habrá que solventar esto de la mejor forma!» propone.

Dignidad

Elisa Chulia incide en que la preocupación sobre un posible hundimiento del actual sistema de prestaciones sociales genera un pernicioso 'efecto rebote' en la sociedad y señala la importancia de evitar expresiones como 'pensiones dignas' que dan a entender la existencia de otras indignas. «En este apartado sería importante que todo el mundo pudiera saber cuánto ha aportado al sostenimiento del sistema y cuánto ha recibido. Sobre este concepto volverán después De Margarida y Carrasco quienes inciden en las ventajas del sistema de cuentas nocionales que informan a cada trabajador de cuánto ha aportado hasta el momento y, por tanto, el cálculo de cuánto puede esperar que recibirá en función del momento en el que decida jubilarse.

Aporta otras soluciones posibles Juan Carlos de Margarida, como la de contener también los gastos del sistema de prestaciones, o cambiar el equilibrio del mismo entre pensiones, Seguridad Social y Educación en función del pacto social. Y si algo pone de acuerdo a los tres es que corresponde al Estado concienciar de los cambios que se avecinan.

Conocimiento

Uno de los problemas en el que inciden los expertos de la mesa de redacción sobre pensiones es que los trabajadores desconocen cuánta cantidad aportan al mantenimiento del sistema actual y como consecuencia, cúal será previsiblemente la cifra de la prestación que percibirán al término de su vida laboral. El Instituto BBVAde Pensiones trabaja desde hace años en la investigación de este campo para que cualquier ciudadano pueda saber cuándo podrá jubilarse y con qué cantidad de dinero. Con este fin ha desarrollado una aplicación denominada Future Planner de carácter abierta que permite a cualquier usuario contar con una estimación de su futura jubilación. Los clientes reciben una información más detallada que les aporta una estimación de su pension futura, sus cálculos de ingresos y soluciones de ahorro para la jubilación.