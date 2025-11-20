El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

Bruselas busca impulsar los planes privados para la jubilación con nuevas reglas y productos

La Comisión Europea presenta un paquete de medidas para mejorar el acceso y la eficacia de las pensiones complementarias como modo de garantizar los ingresos suficientes durante la jubilación

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:13

Comenta

El Ejecutivo comunitario ha presentado este jueves un amplio paquete de medidas para mejorar el acceso y la eficacia de los planes privados de pensiones ... para garantizar ingresos suficientes durante la jubilación. La propuesta forma parte de la Estrategia de la Unión de Ahorro e Inversión, con el que Bruselas quiere mejorar las oportunidades de ahorro de los ciudadanos y movilizar capital privado para el impulso económico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de la Calle Mayor
  2. 2

    Condenado a dos años y medio de prisión por arrollar mortalmente a tres camioneros en Tordesillas
  3. 3 Dos bodegas de Valladolid entre las 50 mejores del mundo
  4. 4 Estas son las carreteras de Castilla y León bajo amenaza de nieve este jueves y el viernes
  5. 5 Cuatro provincias de Castilla y León, en alerta por nevadas
  6. 6

    Tumban la demanda del dominicano que intenta recuperar la custodia de su hija
  7. 7 Fundido a negro del Pucela y de la retransmisión del Trofeo Ciudad de Valladolid
  8. 8 Dónde encontrar viviendas por 150.000 euros o menos en Valladolid
  9. 9

    «Cuando estoy en Alemania, me doy cuenta de lo española que soy»
  10. 10

    Veinte cuchilladas, «un estado de embriaguez» y dos cadáveres en La Rondilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Bruselas busca impulsar los planes privados para la jubilación con nuevas reglas y productos

Bruselas busca impulsar los planes privados para la jubilación con nuevas reglas y productos