Las pensiones subirán un 2,7% en enero, unos 35 euros más al mes de media

Unos 500 euros más tendrán el año que viene de media para gastar (o ahorrar) los más de 9,4 millones de pensionistas, cuantía que ... se eleva hasta rozar los 600 euros para 6,5 millones de jubilados. El dato adelantado del IPC de noviembre ha desvelado una de las noticias que más se espera conocer en esta recta final del año: cuánto subirá la nómina de los mayores el año que viene. Se elevará «en torno a 2,7%», el incremento más moderado desde 2022, que supondrá unos 35 euros más al mes de media, según informó este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El INE publicó este jueves el IPC adelantado de noviembre, que se situó en el 3% tras repuntar en esta recta final de año. Este dato es el que marca el cálculo de cuánto subirá la pensión, que desde 2022 se eleva de forma automática con la inflación media de los últimos doce meses (de diciembre a noviembre), sin necesidad ya de que sea el Gobierno de turno el que lo decida. No obstante, habrá que esperar a conocer el dato de inflación definitivo el 12 de diciembre para confirmar oficialmente esta subida, pero no suele variar más de una décima al alza o la baja, por lo que apenas tendrá incidencia en la media.

Así, la pensión media del sistema aumentará unos 35 euros en enero, 498 euros más al año, lo que hará crecer la prestación media del sistema hasta superar por primera vez la barrera de los 1.350 euros al mes. Mayor será la subida para los 6,5 millones de jubilados, que verán cómo sus nóminas subirán 40 euros al mes hasta escalar por encima de los 1.550 euros de paga. Es más, los beneficiarios que procedan del Régimen General superarán por primera vez la barrera de los 1.700 euros mensuales. Tendrán así un extra de 572 euros que les permitirá no perder poder adquisitivo.

Los autónomos, más de 1.000 euros

Los autónomos, sin embargo, tendrán que conformarse con un alza de 27 euros mensuales y cobrar 1.040 euros. Por su parte, la pensión de viudedad crecerá de media 25 euros en enero hasta los 962 euros. Algo mayor será el incremento de la prestación por incapacidad permanente, 32 euros mensuales, hasta los 1.243 euros, mientras que la pensión de orfandad aumentará 14 euros y se situará en los 541 euros al mes y la de favor de familiares pasará de 784 euros a 805 euros, 21 euros más.

Este incremento del 2,8% beneficiará también a los 715.00 funcionarios jubilados de las clases pasivas del Estado. Pero la revalorización será previsiblemente bastante mayor para quienes tengan una pensión mínima o no contributivas, puesto que en la última reforma aprobada en marzo de 2024 se acordó un alza por encima del IPC y vinculado a los umbrales de pobreza hasta 2027 para mejorar sus cuantías. Sin embargo, el Gobierno aún no ha determinado cuánto aumentarán el próximo año las pensiones más bajas.

También la subida será mayor del 2,8% para los pensionistas que más cobran, puesto que desde este año la prestación máxima del sistema escala por encima de los precios, algo más de una décima adicional (concretamente 0,115 puntos porcentuales más), una medida que se introdujo en la última reforma para tratar de compensar la mayor carga que supondrá para las rentas altas el incremento adicional de cotizaciones que sufrirán en los próximos años. De esta forma, la pensión máxima se impulsará desde los 3.267,6 euros hasta los 3.359,58 euros, unos 92 euros más que en la actualidad.