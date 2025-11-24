El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos patinetes eléctricos circulan por la calle Angustias de Valladolid. A. MINGUEZA

El patinete eléctrico encara el nuevo seguro obligatorio entre dudas e incertidumbre

La regulación entrará en vigor el próximo 2 de enero y desplazarse a través de este vehículo puede costar entre 20 y 100 euros anuales

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

Los patinetes eléctricos han redibujado en los últimos años el mapa de la movilidad urbana como una solución práctica, barata, sostenible y que hasta ahora ... no contaba con demasiados requisitos. Pero a mes y medio de que sea obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil para circular con este vehículo por las calles españolas, muchos usuarios se encuentran recalculando su ruta. «Primero me prohibieron cargar la batería en la oficina y después subirlo al autobús. Si ahora tengo que pagar un seguro, me planteo venderlo y comprarme una moto, que al menos es más rápida», comenta Manuel Fernández.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  2. 2

    La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios
  3. 3

    Lazos vallisoletanos en el juicio al fiscal general
  4. 4 La Policía Local de Arroyo frustra en una misma madrugada un intento de suplantación policial y una acción vandálica
  5. 5

    Los Santos Pilarica vive su segundo boom inmobiliario con 696 viviendas en marcha
  6. 6

    El American Dream cumple un cuarto de siglo: un clásico de la noche que viró al tardeo
  7. 7

    El matrimonio de Puente Duero que dice adiós a su frutería después de 52 años
  8. 8

    Esperanza Ortega: «Sentarme en La Provinciana con una cazuelita es mi momento de tranquilidad del día»
  9. 9

    Relevo en la medicina de Urgencias y Emergencias, Gonzalo Ibáñez pasa el testigo a Rosa Ibán
  10. 10

    «Cariño, está calcinado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El patinete eléctrico encara el nuevo seguro obligatorio entre dudas e incertidumbre

El patinete eléctrico encara el nuevo seguro obligatorio entre dudas e incertidumbre