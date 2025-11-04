El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Amancio Ortega, fundador de Inditex

Ortega y Del Pino acaparan más de la mitad de la riqueza de España

Media fortuna del país está en manos de 28 octogenarios, según la lista Forbes España

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:48

Comenta

La mitad de la riqueza en España, alrededor de 111.200 millones, se encuentra en manos de 28 octogenarios y unas pocas familias. Esta cifra ... queda lejos de los 38.898 millones de euros que concentran los 25 millonarios igual o menores de 50 años, que representan el 15% de la riqueza total en nuestro país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta alimentaria por la presencia de un componente cancerígeno en unos frutos secos
  2. 2

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  3. 3 Descubre cuánto se ha pagado por 300 botellas de Vega Sicilia en una subasta en Suiza
  4. 4

    La Ciudad de la Justicia hace un guiño a la zona palaciega: 22.300 metros cuadrados y 43,7 millones
  5. 5 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  6. 6 Imputado un menor de Valladolid tras cometer cinco delitos en ocho días
  7. 7 Un anciano en la avenida de Segovia, tercer atropellado en Valladolid este lunes
  8. 8 Muere el jinete Adán Esterlich tras sufrir un accidente
  9. 9

    Una yogurtería con vocación de franquicia reabrirá un local de la plaza de Coca
  10. 10

    Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Ortega y Del Pino acaparan más de la mitad de la riqueza de España

Ortega y Del Pino acaparan más de la mitad de la riqueza de España