El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de jubilados, en un parque de Madrid. Óscar Chamorro

La OCDE avisa a España: las pensiones no están aseguradas sin más reformas e inmigrantes

Detalla de que el coste del envejecimiento se disparará hasta 2050 porque el gasto social crece más rápido que las contribuciones a la Seguridad Social

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:05

Comenta

España disfruta en la actualidad de un crecimiento económico por encima de la media europea, pero la OCDE lanza una advertencia clara: el sistema de ... pensiones no está blindado si el país no afronta nuevas reformas y depende únicamente del crecimiento inercial con un coste por envejecimiento en aumento. El organismo, de visita en Madrid, recuerda que España ofrece unas pensiones «relativamente generosas» y ha aprobado cambios recientes, pero el reloj demográfico corre en contra, es decir, habrá muchos más jubilados y menos trabajadores cotizando, y eso tensionará las cuentas públicas durante décadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa
  2. 2 Una fuga anega con diez centímetros de agua toda la tienda de Leroy Merlin
  3. 3

    Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años
  4. 4

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en dos años
  5. 5 Herida una mujer de 34 años al ser atropellada por un autobús en Delicias
  6. 6

    La condenada por asesinar a Isabel Carrasco disfruta de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  7. 7

    El edificio vallisoletano inspirado en una obra del autor del Guggenheim de Nueva York
  8. 8

    El puente de la Tía Juliana crece hasta los 18 metros para acercar Pajarillos y Pilarica
  9. 9

    La gripe se adelanta y Europa advierte de una nueva variante que acelera su propagación
  10. 10 Le detienen por malos tratos a su mujer y le intervienen un arsenal de armas en casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La OCDE avisa a España: las pensiones no están aseguradas sin más reformas e inmigrantes

La OCDE avisa a España: las pensiones no están aseguradas sin más reformas e inmigrantes