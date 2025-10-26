El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José María Camarero, periodista económico y autor de 'Gana dinero invirtiendo desde 1 euro'. Virginia Carrasco
José María Camarero, periodista económico

«Nunca es tarde para empezar a ahorrar: los jubilados también deben mover su dinero»

El periodista económico José María Camarero publica su segundo libro 'Gana dinero invirtiendo desde 1 euro', una guía para rentabilizar el capital desde el primer sueldo

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:05

Comenta

Atreverse a poner los cuernos al banco, no tener el dinero inmobilizado y, sobre todo, situar el ahorro como una parte prioritaria del presupuesto familiar. ... Tras el éxito de 'Crisisfobia' (HarperCollins, 2023) -manual frente a la escalada de precios- el periodista económico José María Camarero publica ahora 'Gana dinero invirtiendo desde 1 euro' (HarperCollins, 2025), una guía para romper el mito de que solo quien tiene una renta alta puede 'hacer hucha' y rentabilizarla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un octogenario tras colisionar un coche y un bus urbano en San Pablo
  2. 2

    Cae el primer bolardo para evitar cabezazos contra las farolas de la miniacera del viaducto de Arco de Ladrillo
  3. 3

    Un hombre se masturba a plena luz del día en la plaza de las Cortes
  4. 4 Tres heridos, entre ellos dos menores, tras volcar un turismo en la N-601 en Laguna
  5. 5

    El renovado entorno del viaducto de Arco de Ladrillo crea un peligroso islote sin pasos para peatones
  6. 6

    «Que Motores de Valladolid sea prioritaria para Horse te da una pequeña ventaja, pero no lo es todo»
  7. 7 Descubren un yacimiento al plantar el bosque que conmemora el Fuero de Brañosera
  8. 8 Asalta una gasolinera mientras come un helado y acaba detenido en una casa en ruinas
  9. 9 Detenido en Valladolid un fugitivo condenado por violar a una menor en Moldavia
  10. 10

    Los clubes se unen para detener la caída del deporte vallisoletano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Nunca es tarde para empezar a ahorrar: los jubilados también deben mover su dinero»

«Nunca es tarde para empezar a ahorrar: los jubilados también deben mover su dinero»