Las nuevas medidas de refuerzo antiapagón no supondrán otro sobrecoste en una factura al alza

Red Eléctrica pidió hace un par de semanas a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) la reforma urgente de cuatro procedimientos ... con los que se gestiona el sistema eléctrico por riesgo de otro apagón. El egulador contestó en la tarde de este lunes al operador aprobando, aunque con matices, tres de esos cuatro documentos, pero pospone la modificación de uno clave: el P. O. 7. 4. y pide más tiempo para analizarlo en profundidad.

Hasta ahora el coste adicional asociado al 'modo reforzado' que REE aplica desde el apagón ha supuesto en torno a 1.500 millones de euros extra a repartir entre los consumidores en 2025, según cálculos de Asena Consulting. La OCU calcula que los consumidores han pagado unos 14 euros extra en sus facturas desde el apagón por los servicios de ajuste. Sin embargo, en esta ocasión las medidas exigidas por Red Eléctrica y aprobadas en parte por la CNMC no supondrán un sobrecoste aparte del que ya existe. Así lo indica el propio texto remitido por Competencia, en el que señala que el «posible incremento del coste de restricciones» (…) «no implica necesariamente un incremento» de la factura. Además, revela que en cualquier caso esa posible subida será «pública para los sujetos a través de la información que publica el operador del sistema de forma habitual en su sistema de información y, en particular, en el precio final de la energía«.

Las fuentes del sector consultadas por este periódico inciden en que la factura «no va a subir necesariamente» por estas medidas, ni siquiera si se llega a dar el visto bueno al P. O. 7. 4., ya que el procedimiento en sí ya se aprobó en junio y esta propuesta de REE supone solo hacerlo más estricto, por lo que «su aprobación no tiene por qué encarecer más aún la factura». Un alivio para las miles de familias que desde el apagón han visto cómo su recibo de la luz va al alza, sobre todo porque el mix energético está compuesto por más ciclos combinados (gas), lo que encarece el servicio.

Los últimos datos publicados este martes por la consultora energética Tempos Energía indican que este mes de octubre los precios de la luz están casi un 40% más caros que en septiembre porque se ha disparado hasta los 84,73 euros el megavatio/hora (MWh). «Todas las franjas horarias sufren el encarecimiento haciendo que el mercado se vuelva estructuralmente más caro», señala la consultora, que prevé que si la producción eólica no se recupera, el sistema dependerá de la energía fósil y a las puertas del invierno, esto puede llevar a precios récord del año en los próximos meses.

La clave del P.O. 7. 4

Este procedimiento de operación (P. O. 7.4) que la CNMC ha rechazado reformular por ahora es clave a la hora de regular cómo deben actuar los agentes del sistema (generadores, redes, consumidores que participan como proveedores) para mantener la tensión eléctrica dentro de ciertos valores seguros en la red de transporte. Y en la práctica supone que las grandes compañías energéticas deben tener disponibles en todo momento sus centrales de gran tamaño -las que tienen capacidad para amortiguar grandes oscilaciones de tensión- si se les requiere ayuda para evitar un apagón como el del pasado 28 de abril.

En el comunicado de la CNMC de este lunes se rechaza la modificación de este procedimiento tras recibir avisos de las empresas generadoras sobre los riesgos para la seguridad de las centrales. «Las manifestaciones de los generadores síncronos respecto a la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones propuestas», indica el informe, es decir, a las centrales térmicas les han pedido que lleguen al 90% de cumplimiento y han reconocido que les cuesta llegar al 75%. Por ello, el regulador considera que «la modificación del PO7.4 requiere de un análisis más profundo por parte de todos los actores implicados, por lo que no procede su adopción de forma inmediata, en tanto no hayan sido analizadas convenientemente las evidencias aportadas por los sujetos en el trámite de audiencia y sus implicaciones». Además, el regulador pide a su vez que los grupos asíncronos (las renovables) aporten a dicho control de la tensión.