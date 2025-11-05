El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los CEO de Deutsche Telekom y Nvidia presentan un plan para un centro de datos conjunto en Alemania. Reuters

El miedo a una burbuja de la Inteligencia Artificial sobrevuela los mercados

Las Bolsas afrontan con cautela las elevadas valoraciones del sector, que se enfrenta a la urgencia de grandes inversiones que podrían afectar a su rentabilidad

Clara Alba

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:31

El fantasma de la burbuja tecnológica sobrevuela los mercados financieros globales. El debate sobre su posible estallido lleva meses sobre la mesa de operaciones no ... solo de Wall Street, sino de todos los parqués mundiales, con los analistas muy divididos en torno a las valoraciones alcanzadas por los gigantes del sector.

