El Ibex-35 se va a niveles de febrero en la peor sesión del año Bolsa de Madrid / EFE La caída ha sido provocada por el temor a un Brexit duro, la depreciación de la libra esterlina, el resultado de Siemens Gamesa en España y el conflicto China - EEUU RAÚL POZA MARTÍN Madrid Martes, 30 julio 2019, 18:29

Tormenta perfecta en los mercados para que el Ibex-35 pierda los 9.000 puntos por la peor sesión del ejercicio y retroceda hasta niveles de febrero. Brexit, libra, resultados empresariales y Trump, ha sido la combinación que ha desatado el aluvión de ventas.

El principal indicador de la Bolsa española, el Ibex-35, ha retrocedido un 2,48%, la mayor caída del ejercicio, dando un último cambio en los 8.986,6 enteros, lo que lleva al selectivo a niveles de febrero de este año. Esta tormenta perfecta de ventas en el Ibex, con todos los valores del indicador en rojo y solo tres valores perdiendo menos de un 1%, ha sido provocada por la conjunción de los mayores temores a un Brexit traumático, una gran depreciación de libra esterlina, el resultado de Siemens Gamesa en España y una nueva amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China en el día que se retomaban las negociaciones comerciales.

Por partes. El mercado cada vez es más pesimista con el Brexit por la posición que está tomando el nuevo ejecutivo británico capitaneado por un gran eurófobo, Boris Jonhson. El premier británico ha llevado su frase de «saldremos de la Unión Europea el 31 de octubre sea como sea» al límite. Tanto, que los miembros de su gabinete ya han comunicado que habrá que realizar una fuerte campaña de concienciación con la sociedad para dar explicar lo extremo de la desconexión con Bruselas dado el escenario actual. Por su parte, la Unión Europea tiene muy claro que no moverá ni una sola coma de lo pactado con Theresa May. Este escenario ha llevado a la libra esterlina a caer a mínimos intradiarios de hace tres décadas y va camino del peor cierre mensual en tres años.

Respecto a la guerra comercial, Trump ha afirmado a través de Twitter, sin esperar a que terminase el primer día de negociaciones con China, que Pekín lo está haciendo «muy mal» por no cumplir el acuerdo de comprar más productos agrícolas. Acusaciones que ha cerrado con un contundente mensaje: «Mi equipo está negociando con ellos, pero al final siempre cambia el trato en su propio beneficio. Probablemente deberían esperar a nuestras elecciones a ver si gana un demócrata y luego podrían hacer un gran trato, como los últimos 30 años». Todo, el día antes de que se reúna la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y apueste por una bajada de tipos, como espera el mercado, que daría, en principio, fuerza a las bolsas. Recordar que también Trump ha lanzado duros mensajes a la Fed de que si no bajan los tipos de interés Estados Unidos no puede competir contra el crecimiento de la Unión Europea y China.

A nivel nacional están los resultados de Siemens Gamesa. La energética ha cerrado la sesión con la escandalosa e histórica caída del 17,65% tras presentar resultados. Y es que pese a doblar las ganancias, los inversores han mostrado pavor por la evolución y perspectivas del margen del beneficio bruto (ebit) y las perspectivas que se abren para el futuro.

Con todo, solo 3 valores han acabado con una caída inferior al 1%. Los mayores descensos del selectivo, además de los de Siemens Gamesa, han sido para IAG, un 5,96% lastrada por su total exposición a Reino Unido; Viscofán, un 4,09% y con China como gran piedra de su negocio; ACS, un 3,99% también posicionada en Gran Bretraña, y Ence, un 3,80%. Los menores retrocesos han sido para Grifols, con caída del 0,48%; Indra, un 0,69%; Merlin, un 0,88%; Aena, un 1,05%, y Acerinox, un 1,10%.

En el resto de mercados europeos las fuertes pérdidas han dominado la jornada. Así, Fráncfort se ha dejado un 2,18%; Milán, un 1,99%; París, un 1,61%, y Londres, un 0,52%.

Jornada para la historia en las divisas

La libra esterlina ha llegado a registrar su mayor caída intradiaria en tres décadas y va camino de cerrar su peor mes desde hace tres años. Así, y con los mercados europeos cerrados, se cambiaba por 1,215 dólares al caer cerca de un 0,6%. Calma mostraba la moneda comunitaria, el euro, que cotizaba plana en ese momento y se cambiaba por 1,114 billetes verdes.

En el mercado de materias primas, el oro ha registrado subidas hoy hasta valer la onza 1.427 dólares y el barril de crudo de Brent, referencia para Europa, subía un 0,5% hasta los 64 dólares.

El riesgo país español ha terminado la jornada en 76 puntos básicos con la rentabilidad del bono nacional a diez años en el 0,345%.