Al Ibex-35 se le escapan los 9.000 pese a las buenas noticias de Washington EFE El selectivo español cerró la jornada con una revalorización del 0,52% CRISTINA VALLEJO Madrid Martes, 12 febrero 2019, 19:46

Segunda sesión de rebote para el Ibex-35, con el resto de Europa acompañando y también Wall Street en positivo. El selectivo español cerró la jornada con una revalorización del 0,52%, insuficiente para recuperar los 9.000 puntos: se quedó en los 8.983,1 puntos. Al selectivo se le escaparon los 9.000 puntos en los últimos minutos de negociación: durante gran parte del día, desde media mañana hasta pasadas las cinco de la tarde, estuvo por encima de esa psicológica cota.

Únicamente nueve valores del Ibex-35 cerraron la sesión con pérdidas. IAG fue el peor, con un recorte del 2,12%. Después se colocó Cellnex, que sufrió un descenso del 1,09%. También terminaron con pérdidas Colonial y Merlin, además de Ferrovial, Grifols, Acerinox y Red Eléctrica.

Santander fue el único de los grandes valores del selectivo que terminó en negativo: se dejó un 0,16%. Quizás le afectó al banco que preside Ana Botín la decisión de no repagar su emisión de cocos de 1.500 millones de euros realizada en 2014 con una rentabilidad del 6,25%. Se esperaba que ejecutara una opción de recompra el próximo 12 de marzo. La decisión de no ejecutarla puede afectarle no sólo al banco y a su curva de tipos sino a todo el mercado de cocos, que se calcula en 340.000 millones de euros.

En verde, Meliá fue el mejor, con un rebote del 4,02%, tras perder en la sesión de ayer cerca de un 6%. A continuación se colocó Cie Automotive, que se apuntó un 3,15%. Entre los más rentables, dos de los 'blue chips': Inditex y BBVA se anotaron alrededor de un 1,7%. Entre los que ganaron más de un punto porcentual, algunas entidades financieras: Sabadell y Bankinter, así como Bankia.

En el Índice General de la Bolsa de Madrid, Sniace fue el valor más rentable, con una subida del 9,87%. En rojo, el peor fue Nextil, con un descenso del 27,27%, seguido de Dia, que perdió un 4,91%.

Otros índices de renta variable europeos registraron avances más importantes que las que sumó el selectivo español, en algunos casos superiores al punto porcentual. Así, los mejores fueron el Ftse Mib de Milán y el Dax alemán, que avanzaron un 1,12% y un 1,01%, respectivamente. El Cac 40 francés sumó un 0,84%. El peor fue el Ftse 100 británico, que se anotó apenas un 0,06%.

Buenas noticias de EE UU

En la Bolsa de Nueva York los índices ganaban más de un 1%. En gran medida, los avances generalizados que registraron las Bolsas tenían como origen noticias que procedían de Estados Unidos: los congresistas americanos han llegado a un principio de acuerdo para evitar un nuevo cierre de la Administración. Se trata de un pacto para la financiación de la seguridad de la frontera de Estados Unidos con México por valor de 1.375 millones de dólares, por debajo de los 5.700 millones que el presidente quiere para su muro. Por ello, aún no se sabe si el presidente Donald Trump va a aceptar el arreglo que ha logrado el poder legislativo. El presidente Trump ha afirmado que no está muy contento con el acuerdo al que han llegado los negociadores republicanos y demócratas, pero ha afirmado que mantendrá una reunión más tarde para analizar el compromiso.

A esas en principio buenas noticias que procedían de Washington, se sumaban otras: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, querría reunirse con su contraparte china «muy pronto», de acuerdo con declaraciones de fuentes de la Casa Blanca que recogía Bloomberg. China y Estados Unidos tendrían que llegar a un acuerdo comercial para evitar que se apliquen los incrementos de los aranceles anticipados. Una reunión al más alto nivel haría más factible la posibilidad de un acuerdo.

Ese buen tono de las noticias frenó la apreciación del dólar, que duraba ya más de seis sesiones, y provocó una ligera remontada del euro. Al cierre de la sesión, la moneda comunitaria se apuntaba un 0,35% frente al billete verde y recuperaba la cota de 1,13 unidades que había perdido la jornada anterior.

En el mercado de bonos, subida de las rentabilidades. El interés del título americano a diez años avanzaba desde el 2,65% hasta el 2,68%. El de su comparable alemán, desde el 0,12% hasta el 0,13%.

De resolverse la cuestión comercial (o de mejorar), se eliminaría una de las principales amenazas que se ciernen sobre el crecimiento económico mundial y que ha provocado en gran medida las importantes revisiones a la baja de las previsiones de evolución del PIB. Y si finalmente no hay un nuevo cierre de la Administración estadounidense, también se eliminaría un posible obstáculo para el crecimiento de EE UU.

En el mercado de materias primas, repunte del crudo, que sacó partido de la mejora de las noticias: el barril de Brent, de referencia en Europa, avanzaba un 1,84%, hasta los 62,64 dólares. El barril de West Texas, de referencia en Estados Unidos, se apuntaba un 1,55%, hasta los 53,22 dólares. El precio del oro, mientras, avanzaba un 0,10%, hasta los 1.309 dólares la onza.